BEBKA, bölgede girişimcilik ekosistemi oluşturacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, ajansın 2010 yılından bu yana yaptığı faaliyetleri ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi’nde girişimcilik ve proje ekosisteminin oluşturulması için yaptıkları çalışmalarla genç projeciler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Zeki Durak, “Biz gençlerimize çok fazla ehemmiyet verememişiz. Sanayicilerimiz çok kuvvetli ama gençlerimizi girişimcilik yönünden kuvvetlendirecek mekanizmaları yeterinde kuramamışız. Bu nedenle bir girişimcilik merkezi kurmak istiyoruz. Genç istihdamı konusunda yarışmalar, programlar ve kurslar düzenleyeceğiz. Yine önümüzdeki süreçte başlayacağımız BEBKA Gençlik Buluşmaları kapsamında da her üniversitede organizasyonlar gerçekleştirerek gençlerimizi başarılı iş insanları ile bir araya getirecek, gelecekleri için önemli bir fırsat sunacağız. Bu sayede sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması noktasında da katkı sağlayacağız” dedi.

Ulusal ve uluslararası fonlar Bursa’ya çekilecek

Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te kalkınmanın hızlandırılması için strateji oluşturulmasını sağlayan çalıştaylar düzenlediklerini de kaydeden Zeki Durak, “Ekonomik kalkınma için KOBİ’lerimize teknik desteğin yanı sıra faizsiz kredi desteği de sağlayacağız. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik kırsal kalkınma mali destek programını da sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra Bölgesel Girişim Sermayesi kapsamında girişimcilerimizin fikirlerini hayata geçirmelerinin yolunu açacağız. Genç girişimciler için 100 milyon liralık bir fon oluşturacağız. Fikri olan gençlere imkan tanıyacağız. 3 yıl boyunca onlardan ücret almayacağız. Bu bölgede girişimcilik ekosistemini kuvvetlendirmemiz lazım. Nisan ayında ilana çıkacağız. Ayrıca melek yatırımcı ağı kurulacak. 2 yatırımcı bulan gençlerimizin üçüncü yatırımcısı biz olacağız. Bölgenin dinamiklerini ivmelendirecek projeler geliştirenleri destekleyeceğiz” diye konuştu. Ulusal ve uluslararası fonları Bursa’ya çekmek istediklerini dile getiren Zeki Durak, gerekli mekanizmaları hayata geçireceklerine dikkat çekti. Zeki Durak, öncelikle otomotiv endüstrisi, yazılım, bilişim, dijital dönüşüm, raylı sistemler ve savunma sanayi gibi alanlarda kentin gelişmesini hedeflediklerini aktardı.

Toplam yatırım 316 milyon lira oldu

BEBKA bünyesinde 2010 yılından 2020 yılına kadar sağlanan desteklerle ilgili konuşan Durak, “24 başlıkta açıklanan mali destek programları kapsamında 4 bin 586 kişiye proje yazma eğitimi, 9 bin 416 kişiye bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu dönemde bin 419 proje başvurusundan 390 proje desteklendi. 181 milyon liralık hibe desteği verilirken 5 güdümlü projeye 38 milyon lira destek sağlandı. Toplam yatırım ise 316 milyon lira oldu. Bu tutat güncel döviz kurlarına göre yaklaşık 750 milyon liraya tekabül etmektedir” bilgisini verdi.