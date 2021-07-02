BEBKA’dan gençlere teknoloji atölyesi

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ortaklığında kurulacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesi, Bursa’da yenilikçi teknoloji üretimine zemin hazırlamak amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) yeni hizmet binasında faaliyete geçecek. 30 ilden sonra 3’üncü fazda içinde Bursa’nın da bulunduğu 27 ilin 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu dönemde, Bursa’daki gençlerimizin de Ajans binamızda teknoloji üretimine katkı sağlayacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Gençler teknoloji üretiminde teşvik edilmeli”

Bursa’da gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesinin bölgesel kalkınmayı sağlayacak önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Zeki Durak, “Bursa’nın ilk DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nin kendi binamızda yer alacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Bölgemizin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirecek gelişmeler, bizler açısından büyük bir değere sahip. Bursa ilimizdeki öğrencilerimizin Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay boyunca atölyemizden ücretsiz eğitim alacak olması, Bursa’yı teknoloji üretiminde birkaç adım daha öne çıkaracaktır. Gençlerin temel teknoloji bilgilerini harmanlayarak, proje üretme kabiliyetlerini geliştirecekleri atölyeler, uygulamalı olarak devam ederek öğrencilerin takım çalışmasını öğrenmesi, araştırma becerisi kazanması ve prototip üretmesi hedeflenerek geleceğin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlaması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 4 Temmuz

İnsana yatırım mottosundan yola çıkarak 50 bin teknoloji yıldızının hedeflendiği DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, ülke geneline yayılarak etki alanlarını artıyor. Gençlerin teknoloji üretme yetkinliğini artırmak ve Türkiye’de yüksek teknoloji üretimini ivmelendirmek adına düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyesi kapsamında katılımcı öğrencilere ücretsiz teknoloji eğitimleri verilecek. 11. Kalkınma Planı hedefleri arasında yer alan DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne, Bursa’da öğrenim gören 4., 5., 8., 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri e-sınav yoluyla başvuru yapabilecek. BEBKA binasında kurulacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ne başvurular 4 Temmuz’a kadar devam edecek.