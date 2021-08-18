BEBKA’dan Kayapa OSB’nin altyapısına destek

BURSA (DÜNYA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nda (BEBKA) düzenlenen protokol imza törenine, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler ve Kayapa OSB Bölge Müdürü Recai Akıncı katıldı. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olan atık suların toplanarak arıtılmasını, proses ve yağmur suyu hatlarının kurulmasını sağlayacak proje kapsamında bölgede yer alan firmaların işletme maliyetlerini de düşüreceklerini söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Çevreye duyarlı üretim odaklı projemiz ile firmaların yeni yatırımlar bulmalarının yolu açılmış olacak.” dedi.

Bursa’da Kayapa OSB civarındaki atık suların arıtılmadığı takdirde tarım alanlarından geçen su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirten Durak, “Ajans olarak bölgesel rekabet gücünü artırmak, bölge içi gelişmişlik farklarını en aza indirgemek ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen projelere kaynak tahsis etmeye devam ediyoruz. Bursa’nın önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kayapa OSB’deki atık suları, bölgede çok yakın mesafede bulunan Hasanağa OSB’ye ait Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılmasını sağlayarak bölgenin en acil ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirerek yeni yatırımları da beraberinde getirecek projeye yüzde 50 oranında olmak üzere 4 milyon lira tutarında destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon, yağmur suyu ve proses suyu altyapı çalışmaları ve Terfi Merkezleri’nin yapılmasına yönelik hazırlanan proje ile altyapı sorunlarının yüzde 95’inin giderileceğini de kaydeden Durak, “Proje sonucunda daha iyi bir hizmet kalitesi sunulmasının yanı sıra daha fazla yatırımcı Kayapa OSB’mize gelme imkânı bulacak. 2021 yılı sonunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı amaçladığımız proje, yatırımların hayata geçirilmesi için öncelikli gereksinim durumunda. Sanayicimizin arıtma bedeli, proses suyu maliyeti gibi işletme giderlerinin azaltılacağı projede, proses suyunda yüzde 50, arıtma maliyetlerinde ise yüzde 10’luk bir iyileşme bekliyoruz. Bölgesel kalkınmaya hız kazandırırken ülkemizin farklı bölgelerinde çıkarak içimizi yakan yangınlar gibi doğamıza zarar veren etkenleri de engellemiş olacağımız için mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da, “BEBKA’yı bölge olarak yanımızda hissetmemiz çok önemli. Bu ekonomik şartlarda böyle destekler bizi motive ediyor, bizlere güç veriyor. Destekleri için BEBKA’ya çok teşekkür ediyoruz.” dedi.