BEBKA’dan kırsal kalkınmaya 15 milyon lira hibe

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA, 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nı ilan etti. 15 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihi 20 Mart 2022 olarak belirlendi. Bölgenin kırsal kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Kırsaldaki zenginliklerin, turizm potansiyelinin artırılması ve rekabete dönüştürülmesi noktasında bölgemizde kırsal kalkınma odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında 3 ilimizde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda paydaşlarımızın da görüşlerini alarak hangi konularda desteğe ihtiyaç olduğunu belirledik. Bütçesi 15 milyon TL olan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nda bölgedeki kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına ve 2022 yılı temamız olan “Genç İstihdamı”na katkı sağlayacağız” dedi. Zeki Durak, önümüzdeki günlerde bilgilendirme toplantılarına başlayacaklarını belirterek, ayrıca proje hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla yine çevrimiçi ücretsiz proje yazma eğitimleri düzenleyeceklerini ve teknik yardım masaları oluşturulacağını söyledi.