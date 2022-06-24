BEBKA’nın Endüstriyel Simbiyoz programına Avrupa’dan ödül

DÜNYA (BURSA) - Her yıl bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının çalışmalarını ödüllendiren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’nın ödül töreni, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. Kalkınma ajanslarının, bölgelerindeki şirketlerin büyümesi ve rekabet gücünü destekleme amaçlı uyguladıkları projeleri değerlendiren EURADA temsilcileri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Endüstriyel Simbiyoz Programı’nı 2022 yılının ‘En İyi Uygulama Örneği’ ödülüne layık gördü. En İyi Uygulama Örneği Ödülü’nü BEBKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, EURADA Başkanı Roberta Dall’olio’nun elinden aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “BEBKA, Türkiye'de endüstriyel simbiyoz çalışmalarına öncülük etmiş bir kurumdur. Endüstriyel simbiyoz, Türkiye’de uygulanan ikinci bölgesel program ve kalkınma ajansları arasında ilk program olması nedeniyle ayrıca bir önem taşıyor. Uluslararası alanda büyüyen sektörler ve organizasyonlar arası bir yaklaşımın ödüllendirilmesi, çabalarımızın meyvelerini toplama noktasında sevindirici bir gelişme. Ajansımızın bu alandaki tecrübesinin diğer kalkınma ajanslarına da örnek olmasını ve diğer bölgelere öncülük etmesini diliyoruz” diye konuştu.

BEBKA’nın 2014 yılından bu yana yürütülen Bölgesel Endüstriyel Simbiyoz Programı kapsamında desteklenen 9 proje ile yıllık 16 bin ton atık, yeni veya yan ürünlere dönüştürüldü.