BEBKA’nın TEKNOFEST’e hazırlık kampı başladı

BURSA (DÜNYA) – BEBKA’nın 3 Şubat’a kadar devam edecek TEKNOFEST Kampı’nda yarışmaya sunulacak projelerin hazırlık, uygulama ve yönetme süreçleri hakkında bilgi verilecek. Program kapsamında ayrıca TEKNOFEST yarışmalarına katılacak öğrencilere proje danışmanlığı yapmak isteyen 150 kişilik ortaokul ve lise öğretmen grubuna uygulamalı proje hazırlama eğitimleri düzenlenecek. TEKNOFEST Kampı’nın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, başta gençler olmak üzere toplumun her kesiminin yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST’in gelecek odaklı ve yenilikçi bakış açısının Türkiye’nin uzay, havacılık ve savunma sanayiinde rekabet edilebilirliğini artıracağına inandıklarını söyledi. Bölge için de kritik öneme sahip sektörlerde gençlerin yer almasını istediklerini belirten Durak, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı. Zeki Durak, “Girişimcilik ekosistemini canlandırma, bölgeye nitelikli istihdam kazandırma, yenilikçi teknoloji üretimini artırma konularında gençlerimizin yeteneklerine güveniyoruz. TEKNOFEST Kampı’nın gençlerimizin hazırlıklarını güçlendirerek yarışmada başarılı olmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kampın açılış törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen de katıldı.