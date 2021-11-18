BeforeSunset ile zaman yönetimi yazılımına Türk imzası

İZMİR - 12 yıl önce ortağı Gökçen Öğütçü ile birlikte kurumsal hayattaki işlerini bırakarak kendi yazılım şirketleri Brew Interactive’i kuran Begüm Atılgan, Türkiye’de rakibi olmayan, hizmet sektöründe zaman yönetimi ve verimlilik odaklı BeforeSunset isimli online zaman takip yazılım programını oluşturdu.

Brew Interactive’i 2010’da kurduklarını belirten Atılgan, “Büyük ticari hedeflerden çok tecrübelerimizi kendi işimizde ortaya koyabilmek, kaliteli işlere imza atmak amacıyla işe başladık. O dönemlerde piyasada dijital işler ile ilgili genel bir kalite sıkıntısı vardı. Bunu doğru planlama, iyi ekip ve zaman yönetimi ile aşabileceğimizi düşünerek kolları sıvadık. Kendimiz ve çalışma arkadaşlarımız için daha huzurlu bir işyerinde nitelikli projeler ortaya koymak için yola çıktık. 2017’ye kadar da 8-10 kişilik bir dijital tasarım ve yazılım stüdyosu olarak hizmet verdik” dedi.

Kurumların artan dijital dönüşüm ihtiyaçlarına çözümler sunan ve bunu özellikle çalışma kültürü anlamında oldukça başarıyla yapan bir şirket olduklarını anlatan Atılgan, “Uzaktan çalışma pratikleri, proje yönetim becerileri, performans değerlendirme metodlarımız sektörden çok önde, çünkü zaten bu vizyonla kurulduk. Hızla değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap veren daha basit tasarımlar, kolay anlaşılır akışlar, hızlı çalışan kodlar, kişiselleştirilmiş ekranlar, anlayan, öğrenen uygulamalar, ölçümleme ve dönüştürme ana hedefimiz“ diye konuştu.

2017’de İstanbul’a ek olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark’ında şube açtıklarını söyleyen Atılgan, “Burada BeforeSunset üzerinde çalışmaya başladık. Sonrasında ekibi buradan büyütmeye devam ettik. Bugün 25 kişilik bir ekip olduk. İstanbul, Bursa, Adana’da çalışanlarımız var. Türkiye’de rakibi olmayan, hizmet sektöründe zaman yönetimi ve verimlilik odaklı BeforeSunset isimli online zaman takip yazılım programı Türk yazılımcılar tarafından üretilmiş uluslararası bir ürün. BeforeSunset, kendi hizmetini ve saatini satan iş kollarında örneğin yazılım şirketleri, mimarlık ofisleri, danışmanlık, avukatlık şirketleri gibi ekip çalıştıran tasarım ve hizmet üreten firmalara yönelik bir yazılım uygulaması. Hangi projeye gün içinde kaç saat hizmet verildiğini raporlamak firmanın hem kendi açısından hem de hizmet verdiği müşteri açısından çok önem taşıyor. Ürünümüzün ön lansmanı Amerika ve İngiltere’de yapıldı. Sisteme üye olup kullanan müşterilerin ihtiyaç ve yorumlarına göre yazılım geliştirme süreci devam ediyor” dedi.

Şu anda müşterilerinin yüzde 60’ının yabancı olduğunu belirten Atılgan, “Türkiye’nin dışında Amerika, İngiltere, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birçok firmaya hizmet veriyoruz. Özellikle yurtdışında Türkiye’deki yazılım firmalarına talep var. Türkiye yazılım firmalarının tercih edilmesinde fiyat avantajımız yanında ülkemizde iyi yetişmiş teknik olarak yetkin, kalifiye işgücünün olması büyük rol oynuyor. Yazılım alanında Türkiye’ye ciddi bir güven var” dedi.

Kadın istihdamında hedef yüzde 50

Yazılım sektörünün genelde erkek egemen bir sektör olduğunu aktaran Atılgan, “Geçtiğimiz aylarda Teknoloji Sektöründe Kadın Erkek Dengesi’ne verdiğimiz önem ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından JP Morgan’ın da desteklediği bir programa seçilen 10 şirketten biri olduk. EBRD’den aldığımız destekle kendi dijital dönüşümümüzü başlattık. Hedefimiz firmamızda yüzde 40 olan kadın istihdamını yüzde 50’ye çıkarmak ve bunu kalıcı hale getirmek. Erkek egemen görülen yazılım sektöründe yüzde 40 kadın çalışa istihdamı ile ciddi bir varlık gösteriyoruz. Genel olarak kadınlara atfedilmiş detaycılık gibi bazı özellikler yazılım sektöründe ciddi karşılık buluyor. Kadın yazılımcılar çok başarılı oluyor. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.