Bekkiler, kapasiteyi 5 yılda yüzde 100 artıracak

BALIKESİR - Bekkiler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki, ağırlıklı olarak demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Bekkiler A.Ş. ve Beksan A.Ş’den oluşan Bekkiler Grubu şirketlerinin üretim kapasitesini, beş yılda yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini söyledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Bekki, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde aldıkları 80 dönüm arazi üzerinde yapacakları yeni bina inşaatına 2022’de başlayacaklarını vurguladı ve “Yeni yatırımlarımız ile metal sektöründe büyümeye devam edeceğiz” dedi. Bekki, “Grubumuz bünyesinde bulunan Beksan Çivi-Tel A.Ş. ile birlikte 300 kişiye ulaşan istihdamımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda, yıllık satış ve üretim tonajımız 75 bin tonu buluyor” diye konuştu.

‘Büyüme hedefimiz sürüyor’

Firmanın 27 yıldır sektöre hizmet ettiğini belirten Bekki, “Gelişmiş makine parkımız ve yetkin personelimiz ile sac, kutu profil ve boru ürünlerinde lazer teknolojisi ile özel işlenmiş ürün taleplerinde çözüm sunuyor ve süreçleri titizlikle takip ederek, müşterilerimizin katma değerli ürün ihtiyaçlarını sorunsuz şekilde karşılıyoruz” dedi. Pandeminin etkilediği 2020 ve bu yıl dahil olmak üzere büyüme hedeflerinden ödün vermediklerinin altını çizen Bekki, “Bugün 9 bin metrekare kapalı alanda kalifiye kadromuzla Balıkesir ve çevre illerdeki müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

40 ülkeye ihracat yapıyor

İhracatın toplam satışları içindeki payını önümüzdeki yıllarda artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Abdullah Bekki, “Beksan firmamız üretiminin yüzde 80’ini, başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, 40 ülkeye ihraç ediyor” dedi. Bunun yanı sıra, süreç yönetimi ve müşteri ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılayabilmek amacı ile yazılım destekli sistem kurma çalışmalarının da sürdüğünün altını çizen Bekki, “Bekkiler olarak, tasarım odaklı çalışmalarımız ile yerli sanayinin gelişimine büyük destek veriyoruz” dedi.