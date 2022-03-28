'Beklentimiz her seviyede güven ortamının oluşturulması'

DÜNYA (BURSA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, düzenlenen basın toplantısında BUSİAD’ın yeni kurumsal yapılanmasına ilişkin bilgilendirme yaptı. TÜSİAD’ın ardından 1978 yılında kurulmuş olan BUSİAD’ın Türkiye’nin ikinci, Anadolu’nun ilk SİAD’ı olduğunu hatırlatan Küçükkayalar, 2020 verilerine göre Türkiye’nin en büyük ilk 500 firması arasında 77.3 milyar lira ciro ile 18 BUSİAD üyesi firmanın yer aldığına işaret etti. 2019 verilerine göre BUSİAD üyesi bin firmanın Bursa’da 100 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Buğra Küçükkayalar, üyelerin 25 milyar dolarlık ciro ve 10 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu söyledi. BUSİAD’ın 2 yıldır yeni bir yapılanma içinde olduğunu kaydeden Küçükkayalar, çevre, eğitim, ekonomi, enerji, kültür ve sanat, teknoloji, kurumsal gelişim gibi 9 alanda 11 komite kurarak çalışmalara başladıklarını, yılsonunda tüm sektörleri içeren kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Küçükkayalar, “Hedefimiz sanayici ve iş insanlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek, Bursa’daki SİAD’ların çatı örgütü olmak. Beklentimiz ise; her seviyede güven ortamının oluşturulması, tüm sektörlerde istikrarın sağlanması ve kalıcı öngörülebilirliğin olmasıdır” dedi.

Türkiye Patent Birliği (TPB) verileriyle yatırımlar hakkında bilgi veren Buğra Küçükkayalar, “Türkiye 2019 ortalarından, Bursa ise 2020 yılı ortasından itibaren endüstriyel yatırımlara yeniden başladı. Döviz kurlarının artmasına rağmen sanayi yatırımları durmadı, arttı. 2021 sonlarındaki politika faizinin düşürülme süreci ile birlikte sanayi yatırımları nerede ise durdu. Yeni yatırımlar için fiyatlardaki belirsizlik ve malzeme tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle tekliflerin verilmesinde ve bağlantıların yapılmasında zorluklar yaşanıyor. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa bu yükseliş yerini 2022 ve sonrasında düşüşe bırakabilir” diye konuştu.