BEKSİAD, sektörün geleceği için iş birliğine ‘devam’ dedi

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da tekstil sektörünün geleceğine yönelik adımlar attan ve sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için çeşitli eğitim kurumlarıyla iş birlikleri gerçekleştiren Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), bu kapsamda 2018 yılında Necatibey Kız Meslek Lisesi ile ‘Çocuk Moda Tasarım’ bölümünün açılması ve desteklenmesini içeren işbirliği protokolünü dernek merkezinde düzenlediği imzalama töreniyle yenilediğini duyurdu. 3 yıl sürecek olan işbirliği protokolüyle Çocuk Moda Tasarım bölümünde eğitim gören öğrencilere destek veren BEKSİAD, sektörün de kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya katkı yapıyor. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, hem öğrencilerin hem de sektörün geleceğine yönelik işbirlikleri yapmayı kendilerine hedef koyduklarını belirtti. Okul- sanayi işbirliğiyle, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sektörün ihtiyacı olan mesleki yeterliklere sahip bireylerin yetişeceğine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Yapılan işbirliğimiz geleceğimize yönelik ki meyvelerini de almaya başladık. Kurulan atölyelerde evlatlarımız eğitimini uygulamalı olarak alıyor. Bizim için önemli olan hem istihdama hem de evlatlarımızın ve sektörümüzün geleceğine katkı sağlayan bu işbirliğini devam ettirmektir. Desteğimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.

BEKSİAD’ın her zaman yanlarında olduğunu ve destek verdiğini dile getiren Necatibey Kız Meslek Lisesi Müdürü Türkan Caner de, “BEKSİAD bizim ihtiyaç duyduğumuz atölyeler konusunda desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Yaptığımız işbirliğiyle öğrencilerimiz teorik eğitimi uygulamayla birleştiriyor, mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Sağlanan staj imkanıyla sektörün içinde son teknolojilerle eğitimlerini pekiştiriyorlar” ifadelerini kullandı.