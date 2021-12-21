BEKSİAD’da Ömer Yıldız güven tazeledi

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan Başkan Ömer Yıldız, BEKSİAD’ın üretimden istihdama, ihracattan yeni yatırımlara ve sosyal kalkınmaya kadar Bursa’ya ve ülke ekonomisine pek çok alanda değer kattığını söyledi. BEKSİAD’ın 2019-2021 çalışma dönemini de değerlendiren Ömer Yıldız, “Bu dönemde bir defa daha gördük ki ülke olarak çok önemli bir coğrafyada bulunuyoruz. Sektörümüzde Türkiye üretim üssü haline gelecek. Bize düşen görev daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok ihracat yapmak ve daha fazla istihdam sağlamak” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, “BTSO olarak gerek katma değerli üretimi gerekse de Küresel Fuar Acentesi’nden Ticari Safari’ye, fuar organizasyonlarımızdan alım heyetlerine kadar ihracatımızı destekleyen birçok projeyle sizlerin yanınızdayız. Tekstil sektörümüzün alt kolu olan bebe-çocuk konfeksiyonu sektörümüzde firmalarımıza ihracat yolculuklarında rehberlik etmek üzere Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle 2014 yılından itibaren UR-GE projelerimizi hayata geçirdik. BEKSİAD işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Junioshow ile Bursa, bebe-çocuk konfeksiyonunda moda ve trendleri belirleme noktasında çok önemli bir merkez haline geldi. Sektörümüzün bu başarılarla yetinmeyeceğine ve çok daha büyük hedeflere odaklanacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

BEKSİAD’ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu. Ömer Yıldız, Faruk Yılmaz, Sedat Şengül, Mehmet Raif Uzunboy, Mustafa Yılmaz, Abdullah Duman, Rıdvan Hatipoğlu, Kaşif Kaşifoğlu, Ali Azizoğlu, Mehmet Bayezit, Servet Yılmaz, Ömer Faruk Çevik

Genel Kurulda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de hazır bulundu. BEKSİAD’ın 10. Genel Kurul toplantısının sonunda Derneğe 2021 yılında üye olanlara teşekkür plaketleri verildi.