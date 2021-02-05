Belde AŞ'de en düşük maaş 4 bin 900 TL oldu

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde AŞ ile çalışanlar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında, yüzde 60 oranında zam yapılarak en düşük ücret 4 bin 900 TL oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Toplu iş sözleşmesinde pandemi şartlarını da göz önüne alarak, işçimizin lehine olan bir anlaşmayla masadan kalktık” değerlendirmesini yaptı.



Büyükakın, 1.000 TL olarak belirlenen Kurban Bayramı harçlığının 1.500 TL’ye, Ramazan Bayramı harçlığının da 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Belde A.Ş’de en düşük ücretle çalışan 2 bin 500 işçinin ücretlerinde toplamda yüzde 60 oranında artış sağlandığını söyleyen Büyükakın, “Bu zam oranıyla 1 Ocak itibariyle çalışanlarımızın en düşük günlük ücreti 157,4 TL’ye çıkarken, evli ve çocuklu bir işçimizin giydirilmiş maaşı net 4 bin 900 TL olacak” açıklamasını yaptı.