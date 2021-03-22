“Belediye hizmetlerinin sürekliliği için borçlanma yetkisi önemli”

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstiklalden İstikbale” başlığıyla açıkladığı yeni ekonomik reform paketinde, belediyelerin borçlanma yetkisine yeni kısıtlama uygulamaları getirileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Seçer, belediye gelirlerinin bir kısmının merkezden gelen paylardan, bir kısmının ise belediyenin kendi öz kaynaklarından oluştuğunu dile getirdi. Belediye bütçelerinin önemli bir kısmının zorunlu giderlere ayrıldığını belirten Seçer, elde kalan kısıtlı bütçelerle belediye başkanlarının söz verdikleri projeleri ve hizmetleri gerçekleştirmek için borçlanma yetkisine başvurduğunu ifade etti. Seçer, şunları dile getirdi: “Belediyeler gelir-gider dengesizliği, yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna giderler. Elbette hiçbir belediye başkanı, böylesi bir açık yokken, keyfi olarak borçlanmaya girip belediyeyi bir borç yükünün altına sokmak istemez. Günümüzde, hangi partiye mensup olursa olsun belediye başkanları, aciliyet gerektiren problemleri çözmek için meclislerinden borçlanma yetkisi istiyor. Bu borçlanmalar sonuç itibariyle belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından büyük önem taşıyor.”

“En büyük zararı halk görür”



Seçer, “Borçlanma yetkisi isteyen iktidar partisi mensubu belediye başkanları da azımsanacak sayıda değil. İktidarın öncelikli görevi, işbirliği içinde çalışmak olduğu kadar belediyelerin yetki ve gelirlerini artıracak politikaları da üretmek olmalı” dedi. Pandemi şartlarında sosyal projelerini artıran belediyelerin öz gelirlerinde ciddi bir azalma yaşanırken, borçlanma yetkisine sınırlama getirilmesine yönelik girişimlerde bulunmanın yerel yönetimleri iş yapamaz hale getireceği uyarısında bulunan Seçer, şunları söyledi: “Hiç şüphesiz bundan en büyük zararı maalesef halk görecek. Çünkü söz konusu borçlanma sayesinde gerçekleşecek hizmetler ve projeler, halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için yapılacak. Oysa halkın menfaatleri her türlü siyasetin üstündedir. Bu durum özellikle muhalefet belediyeleri açısından hizmet yapamıyor algısı yaratmak için bir girişim ise bunun da hiçbir faydası yoktur.”