Belediye, ‘İnegöl Tarım Modeli’yle çiftçiyi kalkındıracak

DÜNYA (BURSA) - İnegöl Belediyesi, Alper Taban Başkanlığında şehrin tarım ve hayvancılığını geliştirmek adına örnek bir projenin startını vermişti. İnegöl’ün bereketli topraklarında daha nitelikli tarım için önce güç birliği sağlanması gerektiğine dikkat çekilerek, şehrin tüm çiftçilerini tek çatı altında toplayacak Üreten Çiftçiler Kooperatifi kurulmuştu. Bugün 164 üyesi bulunan ve TKDK desteği ile 4 bin ton kapasiteli Soğuk Hava Deposu yapan kooperatifin, olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut Başkan İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Sinan Kağan, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarımın önemine dikkat çekerek, göreve geldikleri gibi tarım hayvancılık alanındaki eksikleri tespit ederek gidermek için harekete geçtiklerini vurguladı. Taban, “Çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız tek başlarına, atadan görme imkanlarla iş yapıyorlardı. Bu güzel ama bunun yanı sıra yeni ürün yapmak, ürün geliştirmek, pazarlamak, ürün markalaştırmak, bir tesis gibi projeleri tek başına yapmaları mümkün değildi. Bizler de hazırlanan raporlar ışığında birtakım çalışmalar başlattık. Öncelikle birlik ve beraberliği sağlamak adına bir kooperatif kurmalıyız dedik. Üreten Çiftçiler Kooperatifimiz bu şekilde doğdu. Devamında öncelikli olarak şehrimizde üretim var ancak depolama alanımız çok az. TKDK’nın da desteği ile bu tesisi hayata geçirdik. Bizim hedefimiz belediye olarak ürün üretmek, para kazanmak değil. Bizim amacımız çiftçimize önderlik etmek” dedi.

Tarım ve hayvancılık geliştirilecek

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek istediklerine de dikkat çeken Başkan Taban, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat imzasıyla buraya destek çıktı. Yaklaşık 1 buçuk milyonluk desteği alabilmek için konu Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve imzasıyla destek verdi. Aslında Türkiye’de bir örnek uygulama oldu bu proje. Dünyada kooperatiflerin iyi uygulama noktasında çok güzel örnekleri var. Bizler de iyi yönetmek, iyi yöneterek üyelerimize katkılar sunmak zorundayız. Biz tarım ve hayvancılığı geliştirmek istiyorsak, bu işin en iyi uygulaması nerede ise gidip göreceğiz. Fuarları gezin, tecrübesi olan kişi veya kurumlardan bilgi alın, ziyaret edin… Ben çiftçimi kalkındırmak istiyorum. Bu vesileyle kongremizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

“İnegöl, bir tarım şehri”

İnegöl’ün ticaret ve sanayi şehri olmasının yanında tarımsal özelliğini de korumaya devam ettiğinin altını çizen Taban, şu bilgileri verdi: “Bu şehirde yaklaşık 30 bin hektar tarım arazisi bulunmakta ve bunun yaklaşık 13 bin hektarında da meyve üretimi yapılmakta. İnegöl 220 bin tonluk meyve üretimiyle de bu anlamda öne çıkan noktalardan biri. Tabi bizler de ekonomik değeri yüksek, katma değerli ürünleri geliştirmek istiyoruz. Üretimin ve tarımın stratejik bir alan olduğunu da pandemiyle birlikte daha iyi anladık. Kendinize yetebilecek gıda ürünleriniz yoksa bazen cebinizdeki paranın da hükmünün olmayacağını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz burada tarımsal ve hayvansal anlamdaki her türlü üretimi nitelikli bir şekilde yapmaya devam etmeliyiz.”

4 yıl boyunca görev yapacak olan Sinan Kağan Başkanlığındaki İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi Yönetimi şu isimlerden oluştu: İnegöl Belediyesi, Fahrettin Erdoğan, Yüksel Beyhan, Bihter Koyuncu Yeşilbahçe ve Ertuğrul Doğru. Denetleme Kurulunda ise; Cengiz Karlova, Sezgin Yeşim ve Mehmet Uysal yer aldı.