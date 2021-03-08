Belediyeler, kooperatifler aracılığı ile kadın emeğini ekonomiye katıyor

Kadın emeğini değerlendirmek için kurulan bu kooperatifl erle işbirliğine giden çok sayıda yerel yönetim, ihtiyaç halinde kendi bünyesinde de kadın kooperatifi kuruyor. Yerel yönetimler, kooperatifl erde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlanması, satışı ve projenin büyümesi için ciddi katkılar sunarken, gerektiğinde bina, eğitim merkezi, üretim alanı gibi fiziki destekler de sunuyor. Peki hangi belediye, hangi projeyi hayata geçiriyor, hangi kooperatifl erle işbirliği yapıyor?

Adana Büyükşehir ve ILO’dan mülteci kadınlar için proje

Kadın emeğinin değerlendirilmesi için çalışan belediyelerden biri olan Adana Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş birliğiyle Meryem Kadın GirişimÜretim ve İşletme Kooperatifi kurdu. Burada kadınlara iş, üretim ve para kazanma olanağı sağlanıyor. Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi kapsamında faaliyet gösteren kooperatifte 150 kadın istihdam ediliyor. Açık alan tarımı, mantar üretimi, seracılık, meyve ve sebze kurutulması işi, siperlik ve maske üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren kooperatif, Adana’ya göçle gelen ve birçok açıdan dezavantajlı olan kadınlara öncelik veriyor. Projeye destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de kadın istihdamına ve kadının üretmesine önem verdiklerini belirterek “Kurduğumuz Kınalı Eller Kooperatifi üyelerinin tamamı kadınlardan oluşuyordu” dedi.

Antalya Büyükşehir, kadınlar için üretim tesisi kuruyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) ortağı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı merkezde ürettikleri tarhanadan, salçaya, kuru gıdadan, sirkeye kışlık üretimlerini tüketiciye ulaştırıyor. Kadınların elinden çıkan ürünler Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et Satış Mağazaları’nda Antalyalılarla buluşturuluyor. Belediye tarafından kadınlara internet üzerinden satış konusunda da destek veriliyor. Antalyalı kadınların ürettiği lezzetli ve sağlıklı ürünler büyük ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli ‘Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar’ projesi kapsamında KORKOOP’lu kadınları yeni tesislerle de güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi’nde yer alan eski okul binasını kurutma tesisine dönüştürdü. 2 bin 310 metrekarelik alana kurulu tesiste son düzenlemeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ayrıca Antalya Toptancı Hal içindeki eski aşevi binasını kadınlar için Doğal Ürünler Üretim Tesisi’ne dönüştürüyor. Proje dahilinde, 40 işsiz kadın üretim tesisi bünyesinde bir araya getirilecek.

Bursa’da yerel yönetimlerle işbirliği yapan 38 kurum var

Bursa’da Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı 9, Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı 7 kadın kooperatifi bulunuyor. Bu alanda faaliyet gösteren dernekler de dahil edildiğinde toplam 17 ilçede 38 kadın kooperatifi ve derneği var. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda üretim kapasitelerinin artırılması ve kırsalda kadının aile ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Kırsaldaki kadın kooperatifl erine yönelik ilk somut adım geçen eylül ayında atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilerinin yanı sıra kadın kooperatifl erinin katılımıyla bir toplantı düzelendi. Daha çok el sanatları ve gıda üzerine ev yapımı ürünler üreten bu kooperatifl erin bazılarının uygun lokasyon ve yerleri olduğu için kahvaltı hizmeti vererek, dernek ve kooperatif çatısı altındaki kadınların gelir elde etmesine yönelik çalışmalar yaptığı gözlendi. Nilüfer Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Karacabey Belediyesi, İnegöl Belediyesi ve Gemlik Belediyesi de kadın emeğini değerlendiren tüm kooperatifl erle projeleri destekleyen çalışmalar yürütüyor.

Kepez Belediyesi'nden kadın kooperatifine destek

Kadınlara yönelik hizmetleri tek çatı altında toplamak için ‘Kadın Koordinasyon Merkezi’ kuran Kepez Belediyesi, emeğini ekonomik değere dönüştürmek isteyen kadın ve kadın kooperatifl erini desteklemeye yönelikte Kadın Kooperatifl eri Destek Paketi’ni hayata geçirerek, kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Belediyenin ‘Kadın Kooperatifl eri Destek Paketi Projesi’ kapsamında verdiği Girişimci Eğitim Programları, Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek, Alım Garantisi Verme Desteği ile kooperatif kuran kadınlar, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Antalya’nın en büyük nüfusuna sahip Kepez ilçesinde kooperatifçilik modelini benimsediklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütünü, kadın üreticilere destek vermek amacıyla Antalya Köy Pazarı’nı kurduklarını söyledi.

Bilecik Belediyesi, kadın kooperatifinin binasını açıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde de kadınların üretim yaptığı bir kooperatif var. Osmaneli Belediyesi’nin desteklediği Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi’nde kadınlar lefk e bezi, dokuma işlemeli cep aynası, turşu, salça, sebze-meyve kurutma, reçel, ayva lokumu, nar lokumu, kabak tatlısı, örme çocuk oyuncakları, bebekleri, günlük yufk a, erişte, mantı ve birçok el emeği ürünü üretiyor. Belediye Başkanı Münür Şahin, “Çocuklar için Gündüz Çocuk Bakımevi Projesi ile örnek bir faaliyeti üstlenen kooperatifimiz çok kısa bir süre sonra Türkiye’de örnek alınacak bir büyüklüğe ulaşacak” dedi. Öte yandan Bilecik Belediyesi öncülüğünde bugün Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Hizmet Binası açılıyor. Bilecik Belediyesi, kooperatif ile daha çok kadına ulaşarak onları sosyal, ekonomik ve iş hayatında daha çok yer almalarını amaçlıyor.

Bornova’da bin kadının emeği değerlendiriliyor

İzmir, kadın kooperatifl eri konusunda öncü kentler arasında yer alıyor. Kent genelindeki 30 ilçenin neredeyse tamamında bir kadın kooperatifi bulunurken, belediyeler de bu kooperatifl erle işbirliği halinde. Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürriyet Yıldız, 2015’te 11 kişi ile kurulan kooperatifin bugün 120 üyeye ulaştığını belirterek, ilçe genelinde binin üzerinde kadına ulaşarak onların el emeklerini değerlendirdiklerini söyledi. Buca Kadın Kooperatifi Başkanı Pakize Ergüldü ise kent genelinde kadın kooperatifl erinin 2018’den itibaren hızla yaygınlaştığı bilgisini paylaştı. Ergüldü, “Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin ilimizde kooperatifl ere ve kooperatifçiliğe verdikleri destek, kadın kooperatifl erinin yaygınlaşmasını sağladı” diye konuştu.



Merkezefendi’de işsiz kadınlar istihdam edildi

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’nin kurucu ortağı olduğu Merkezefendi Kadın Kooperatifi, 25 işsiz genç kadının iş sahibi olarak becerilerini ticari hayata taşımalarını sağladı. Kooperatif ortağı olan kadınlar Meserret Sokak’ta açılan kafeteryada kendi ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Geçen yıl 8 Mart’ta açılan kafeteryada kooperatif ortağı kadınlar kendi ürettikleri gıda, el işi, cam işleme ve tekstil ürünlerini Denizli halkının beğenisine sunuyor. Kadınlara yeni istihdam alanları yarattıklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Belediye olarak önceliği kadınlara verdik. Belediyemizin dışında da yeni yerler yaratıyoruz” dedi.

Eskişehirli kadınlar, tıbbi aromatik bitki üretiyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında kurulan ESMEK’te eğitim gören kursiyerler, farklı branşlarda ortaya çıkardıkları bireysel ya da ortak ürünlerin sergi ve satışı amacıyla 23 Mart 2017 tarihinde ‘Her Ev Bir Atölye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Burada tıbbi aromatik bitkiler, oyuncak, dekorasyon, aksesuar ve giyim alanlarında tasarım ve üretim gerçekleştiriyor. Büyükşehir ile Tepebaşı Belediyesi’nin işbirliği ve Sabancı Vakfı’nın hibe programı ile desteklenen Nar Çiçeği Kadın Kooperatifi ise 2010 yılından bu yana kentte faaliyet yürütüyor. Tepebaşı Belediyesi, üretici kadınlara destek olmak ve ürettiklerin ürünlerin kazanca dönüşmesini sağlamak amacıyla kentin değişik bölgelerinde “Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları” kurulmasını sağladı. Odunpazarı Belediyesi’nin katkılarıyla 2018 yılında kurulan Odunpazarı Kadın Kooperatifi ile de ev kadınları; kendi ürettikleri hediyelik eşya, konfeksiyon ve gıda ürünlerinin satışını, Odunpazarı Belediyesi’nin Odunpazarı Kadın Kooperatifi’ne tahsis ettiği tarihi bölgede yer alan Arasta ve şehrin merkezinde yer alan Hamamyolu’daki dükkanlarda gerçekleştiriyor.

Kütahya’da el emeği ekonomiye kazandırılıyor

2017 yılında Emet Belediyesi bünyesinde kurulan Emet Kadın Kooperatifinde tarhanadan erişteye, çiniden nakışa kadar el emeği ürünler ekonomiye kazandırılıyor. Kooperatife üye 20 kadınla üretmeye devam ettiklerini belirten EMKO Başkanı Neslihan Türe, üretime katılan her kadının ayda 500 ile bin lira arasında gelir elde ederek ev ekonomilerine katkı sağladığına dikkat çekti. Emet’teki 250 metrekarelik kapalı alanda kurulan atölyede üretimin sürdüğünü söyleyen Türe, “EMKO Makine de steği projemiz de Ticaret Bakanlığı tarafından hibe almaya hak kazandı. 150 bin lirası hibe olan projede çini ve porselen üretimi için gerekli olan makine ve teçhizatları tedarik ettik” dedi.

Susurluk'ta 'Ömür Üreten Kadınlar' projesi

Susurluklu kadınların kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olmaları, istihdama katılmaları, ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri amacıyla Susurluk Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan “Ömür Üreten Kadınlar Projesi” kooperatifl eşme için gün sayıyor. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, yaklaşık bir yıl önce başlatılan projeye pandemi nedeniyle ara verildiğini, kooperatifl eşme çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Çalışan, bir şeyler üretip satarak aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kadınların yanında olduklarının altını çizen Güney, “Bu proje ile kooperatifl eşmelerini destekleyerek, kadınlarımızın bilgi ve becerileri ile ürettikleri ürünleri pazarlamalarına yardımcı olmayı amaçladık. Kadınlarımızın Susurluk ile özdeşleşmiş yöresel ürünlerini, Belediye’nin Garaj Dinlenme Tesisi’nde hazırladığımız yerde satılması için olanak sağladık” diye konuştu.

Çınar Kadın Kooperatifi pandemide maske üretti

Kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak için, 100’ü aşkın kadına evlerinde ve kooperatifte iş imkanı sağladı. Cerrahi maske üretimi ve satışı yapılan kooperatifte, aynı zamanda tekstil alanında toplu ve özel üretim ve satışı da yapılıyor. Ev yapımı gıda ürünlerinin kooperatif içinde ve dijital platformlarda satışı gerçekleştirilirken, el yapımı ürünlerin kooperatif içinde ve dijital platformlarda satışı yapılarak, ücretsiz olarak kalıp çıkartma, kesim ve dikim eğitimleri de veriliyor.