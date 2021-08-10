Belediyelerle tedarikçiler Gaziantep’te buluşacak 

GAZİANTEP - Gaziantep’te düzenlenecek EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını tedarikçilerle buluşturacak. 6-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek fuarda, belediyelerin ve kentlerin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürün, hizmet ve teknoloji sergilenecek. Akort Fuarcılık Başkanı Hülya Akkaya, fuarın hem belediyeler hem de tedarikçi firmalar için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

Akkaya, fuarın, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği, ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, DMO, TÜRKSAT, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri’nin katkıları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı. EXPOBEL ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getireceklerini bildiren Akkaya, örnek uygulama ve projelerin EXPOBEL’de görücüye çıkacağını dile getirdi. Akkaya, fuara eş zamanlı olarak düzenlenecek paneller ve toplantılar ile de sosyal, kültürel ve teknolojik belediyecilik hususlarında en son gelişmelerin paylaşılacağını söyledi.