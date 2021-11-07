“Benim de bir fikrim var” diyenler Bartın Üniversitesi’nde buluştu

BARTIN - Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma alanına alınan 15 yükseköğretim kurumundan biri olan Bartın Üniversitesi, “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları”nı kapsayan projelere ev sahipliği yapıyor. İhtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlenen “IV. Ar-Ge Proje Pazarı” ile Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce kişi projeleriyle yarışıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak hedeflerinden bahsederek “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir ar-ge sistemini gerektirmektedir. Dolayısıyla rekabetin içerisinde ayakta kalabilmenin en önemli koşulu ar-geye yapılan yatırımlardır. Bu noktada bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin tesisi önem arz etmektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de Ülkemizin ‘Kalkınma Hamlesi’ni akademik gücümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte desteklemekte, yaptığımız çalışmalarla değer üretme gayretindeyiz” dedi.

“Üreten gençlerimizi gördüğüm zaman büyük bir heyecan duydum”

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliğin önemine değinerek “Bugün burada ülkemizin ilk mega endüstri bölgesi olan ‘Filyos Vadisi Projesi’ne yönelik projeler üreterek yarışmaya katılan gençlerimizle bir arada olmak bizleri heyecanlandırıyor. Proje sergilerini gezince gördüğüm heyecan karşısında büyük bir mutluluk duydum. Bu tür proje yarışmaları gençlerimizin girişimci ruhunu her daim canlı tutarak ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ileriye taşıyacak ürünleri üretmesi noktasında son derece kritik önem taşımaktadır. Girişimciler sürekli yeni fikirler geliştirerek bir yandan ülkedeki ürün ve hizmetlerin kalite ve verimliliğini artırırken diğer yandan da tamamen yeni ürünler ortaya koymaktan çekinmezler ve yeni pazarlar oluşmasına vesile olurlar” diye konuştu.

“Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ihtiyacımız var”

Ar-Ge kültürünün oluşturulmasının ülkelerin kalkınmasında değerli bir rol oynadığını ifade eden TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ise “Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu zamanla oluşuyor, ancak bunun bir sonu muhakkak yok. Dolayısıyla bugün burada düzenlenen etkinliği oldukça önemsiyorum. Bartın Üniversitesi I. Ar-Ge Proje Pazarı’ndan bu yana bu etkinliği dikkatle takip ediyorum. Bugün ulaştığı nokta gurur verici olmuştur. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge Proje Pazarı önemli bir fırsat”

Bartın Valisi Sinan Güner ise konuşmasına etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Vali Güner, “Proje pazarı hem Bartın hem de üniversitemiz için çok önemli bir fırsattır. Projelere ve inovasyona ne kadar ağırlık verirsek geleceğimiz o kadar parlak olacaktır. Ülkemizde güzel şeylerin ortaya çıkması için hepimizin topyekün harekete geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesindeki çalışmalara da övgüyle değinen Prof. Dr. Mandal, “Alışılagelen üniversitelerin dışında ‘Öğrenci Odaklı’ anlayışla Bartın Üniversitesi, öğrenci projelerinde önemli kazanımlar elde etmiştir. Türkiye’de dönemlere bağlı olarak ilk 5’te yer alıyorlar. Bunlar bir hocanın değil bir öğrencinin projesi olması bakımından oldukça önemli. Yine aynı şekilde TEKNOFEST yarışmalarında sürekli yükselen bir ivme ile Bartın Üniversitesi kendisini gösteriyor. Bu noktada da hocalarımızı ve tabi ki öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.