Bera Holding’den pandemiye rağmen büyüme atağı

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - Holding’den yapılan açıklamada, “2020 yılı mart ayından itibaren ülkemizde de kendini göstermeye başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Covid-19’un hayatın tüm bölümlerinde etkili olduğu bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Bütün bu küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılında grubumuz başarılı bir performans göstererek satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 2 milyar 823 milyon 485 bin 187 liraya çıkardı. Aynı dönemde brüt kar tutarı, önceki döneme göre yüzde 60 oranında bir iyileşme ile 732.- milyon 058 bin 252-TL oldu. Dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 600 oranında artarak 412 milyon 701 bin 251-TL olarak gerçekleşti. Bu karın oluşumunda yatırım amaçlı gayrimenkuller için yaptırılan ekspertiz değerlemesi sonucu meydana gelen 215 milyon liralık değer artışı da bulunuyor. Yurtiçi satışlarımız yüzde 35 artışla 2 milyar 391 milyon 097 bin 058 TL’ye ulaştı. İhracat rakamımız ise 528 milyon 318 bin 142 TL olarak gerçekleşti” denildi.

Olumlu tablo likiditeye de yansıdı



Borsa performansının da belirtildiği açıklamada, “BİST 100 Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan hisse senedi performansımız ise 2021 yılı içinde 28,66 TL’lik değere ulaşmıştır. Philip Capital’in 5 Mart itibariyle yatırımcısına en çok kazandıran BİST 100 hisselerine dair yapmış olduğu sıralamada Bera Holding yüzde 587’lik artışla birinci sırada yer almıştır. Son bir yıl içerisinde ise 13,5 katlık bir artışla halen eski fiziki senetlerini elinde bulunan kurucu ortakları için çok anlamlı bir değer artışı sağlamıştır. Geçmişte zaman zaman bahse konu olan ortakların mağduriyet konusu yerini gülen yüzlere bırakmıştır. Bu olumlu tablo likidite oranlarına yansımış, 2020 yılı sonunda sırası ile cari oran 2,06, likidite oranı 1,35’e yükselmiştir” denildi.

Ar-Ge’ye önemli kaynak



Şirketin açıklamasında ayrıca, 2020 yılında araştırma geliştirme giderlerine yüzde 28 artışla 9 milyon 722 bin 675 TL kaynak ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle devam edildi: “Grup şirketlerimizden Adaçal Endüstriyel Mineraller San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve yaklaşık 6 milyon Euro’ya mal olan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını devreye alınarak deneme üretimlerine başlanmıştır. Şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır. Ülkemizin önemli oranda 1. hamur kağıt üreticilerinden ve grubumuzun büyük şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Holdingimiz aktifinde bulunan paylarından bir kısmının Borsa İstanbul’da halka arzı için çalışmalara başlanmış ve bu amaçla Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık ve Finansal Danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Grubumuza bağlı şirketlerden, Konya Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş., Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. ile Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2019 yılı sıralamasında yer almıştır. Bera Holding, önümüzdeki 5 yıllık dönemde ana faaliyet alanlarında küresel liderliğe oynama vizyonuyla üretmeye devam edecektir.”