Bera Holding'in ilk yarı net kârı yüzde 26 arttı

KONYA - Bera Holding, 2021 yılı ilk yarı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Holding yönetiminden yapılan açıklamada, küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2021 ilk yarı yılın başarılı bir performansla tamamlandığı belirtildi. Holding bu dönemde satış hasılatını, geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 1.753.984.536 liraya çıkardı. ‘Grubumuza bağlı şirketlerden, Konya Kağıt A.Ş., Muratlı Karton A.Ş., Divapan Entegre A.Ş. Kompen PVC A.Ş. ve Golda Gıda A.Ş. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2020 yılı sıralamasında yer alma başarısı göstermiştir’ denilen açıklamada şu verilere yer verildi: 186,8 milyon TL net kâr “2020 yılı ikinci döneminde başlayan döviz kurlarındaki olağanüstü ve kontrol edilemeyen yükselişler, kredi faizlerini de artırarak toplam finansal maliyetlerin artmasına neden olmuş, bu artışların etkisi 2021 yılı faaliyet döneminde de devam etmiştir. 2020 yılında kararlaştırılan ve 2021 yılında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti, önceki döneme göre önemli oranda azaltılarak 96 milyondan 16 milyona düşmüştür. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme, dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur. İlk yarıyıl dönem satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %25 artışla 1.753.984.536 liraya çıkmıştır. Dönem net kârı ise önceki döneme göre %26 oranında artarak 186,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı ikinci dönem konsolide ihracat rakamı 40,4 milyon $ olurken, aynı döneme ait yatırım miktarı 16,2 milyon TL olmuştur. Döneme ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri, grubun firmalarının üretim alanında maliyet düşürme, teknoloji geliştirme ve yeni ürün yaratma hedefleri doğrultusunda 7.632.302 TL’dir.”



"Büyüme trendini sürdüreceğiz"



Açıklamada, Bera Holding’in ilkesel olarak grup şirketlerinin karlılıklarını maksimize etmek ve sektörlerinde söz sahibi olabilmeleri için gerekli modernizasyon ve genişleme yatırımlarının sürekli olarak yapılmasını amaçladığı ifade edildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: “Konya ve ülkemiz açasından büyük değere sahip olan Holdingimiz, pandemi döneminde yakalamış olduğu büyüme trendini sürekli kılmak ve makro ekonomik göstergelere katkı sunmak karar ve azmindedir."