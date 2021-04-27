Bera Holding’te Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin oldu

KONYA - Bera Holding yönetimi, yaptığı açıklamayla 24 Nisan’da yapılan yönetim kurulu toplantısında, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun’un görevden alınarak, yerine Haşim Şahin’in seçildiğini duyurdu. Holdigten yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, Bera Holding Yönetim Kurulu; Divapan A.Ş., Kompen A.Ş., Konya Kağıt A.Ş., Bera A.Ş ve Golda A.Ş. tarafından atanan temsilcilerden oluşmaktadır. Bu şirketlerin görevlendirdikleri temsilcileri her zaman değiştirme ve yerine yenisini atama hakkı bulunmaktadır. Yönetim kurulunda yer alan diğer şirket temsilcileri görevlerine devam ederken, Divapan A.Ş temsilcisi olan Ali Rıza Alaboyun, görevden alınarak yerine Haşim Şahin seçilmiştir” denildi. Gerekçe olarak resmi açıklama yapılmazken, Alaboyun ile mevcut yönetim kurulunun bir süredir uyum problemi yaşadığı iddia edildi.