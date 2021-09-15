Bergama, Kuzey Ege’nin yatırım üssü haline geliyor

İZMİR - Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama’nın doluluk oranları hızla artan Bergama ve Kınık 2 Karma OSB’ler, Dikili, Kınık ve Bergama’daki 3 tarıma dayalı ihtisas OSB ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile önümüzdeki yıllarda Kuzey Ege’nin üretim ve istihdam üssü haline geleceğini söyledi.

İlçede yatırımların ve satın almaların arttığına değinen Ürper, “Bergama, şimdiye kadar yatırımlardan yeterince faydalanamadı. Merkeze yakın ilçeler ulaşım, lojistik ve beyaz yakalı işgücü açısından yatırımcıya daha avantajlı geliyordu. Ancak bu bölgelerin artık kapasitelerinin dolması ve o bölgelerdeki rakamları yükselmesi ile farklı alternatifl er aramaya başladılar. Bu aşamada da özellikle son dönemde Bergama’nın yıldızı parlamaya başladı” dedi. Bergama OSB’nin 17 yıl önce BERTO’nun öncülüğünde kurulduğunu aktaran Ürper, şunları söyledi: “İzmir- İstanbul Otobanı’nın açılması ile artık İstanbul’a daha yakınız. Şu anda parsel tahsisinde yüzde 84 doluluğa ulaştık. Parsellerin yüzde 25’inde tesisler bitmiş durumda, yüzde 18’inde inşaat devam ediyor. Kınık OSB’ de de üretim yapan tesis oranı şu anda yüzde 30’larda. Aliağa Limanları da bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.”

Türkiye’de ilk yenilenebilir OSB

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklarla yapılan ilk tarıma dayalı OSB’nin Dikili’de kurulacağını belirten Fikret Ürper, “Dikilli Sera TDİOSB’de hibrit bir sitem düşünülüyor. Seracılıkta ana ısı kaynağı jeotermal olacak. Bununla beraber güneş, rüzgar ve biokütle enerji üretim tesisi de planlanıyor. Türkiye’de başka ihtisas OSB’ler olmasına rağmen bu şekilde yenilenebilir kaynaklarla yapılan bir OSB yok. Kurucu ortak olduğumuz bölgenin müteşebbis heyeti oluştu. OSB yönetimi araziyi devraldı. Oradaki jeotermal kaynakları arama ruhsatları alındı ve parselasyon çalışmaları yapıldı, yatırımcılara yer tahsisi başladı. Bölgenin 2024’te faaliyete geçmesi planlanıyor” diye konuştu. Ürper, Kınık’ta da Tarıma Dayalı Tohum Fide Tıbbi ve Aromatik Bitkiler OSB ve de Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Küçükbaş OSB’nin yatırımcılar tarafından ilgi gördüğünü ve çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.

"OSB’de meslek lisesi için yer bağışladık"

Bölgenin orta ve uzun vadede çok gelişeceğini ve kendi nitelikli işgücünü şimdiden yetiştirmesi gerektiğini belirten Ürper, şunları söyledi: “BERTO olarak 10 yıldır güncel koşullara uygun yeni teknolojilerle donatılmış yeni bir meslek lisesi ihtiyacını dile getiriyoruz. Şu an işgücümüz nitelikli değil. Ama genç işsiz nüfusumuz var. Yeni kurulacak olan meslek lisesi OSB’lerde ve serbest bölgede kurulacak tesislerin nitelikli işgücü ihtiyacına cevap verecek. Bergama OSB’nin içinde meslek lisesi kurulumu için 15 bin metrekare yer bağışladık. En kısa zamanda bölgemizin ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarını hayata geçirebileceğimiz bir meslek lisesini Bergama’ya kazandırmak istiyoruz.”