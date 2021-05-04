Bergama Orman İşletme Müdürlüğü yangın personeli için kıyafet alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, daimi ve mevsimlik yangın personelinin kullanımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile kıyafet alımı yapacak.

İhale için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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