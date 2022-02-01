BESAŞ, 2021'de bölge çiftçisinden 4,5 milyon litreden fazla süt aldı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın dağ ilçeleri olarak bilinen Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık’ta kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2021 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon 500 bin litreden fazla süt alan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BESAŞ, buna karşılık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak tüketicilerle buluştu. Ayrıca Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere dağıtılan siyez buğdayı tohumundan elde edilen 20 tona yakın siyez buğdayından 240 bine yakın siyez ekmeği üretildi. Bursa’da 1982 yılında faaliyete geçen ve Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, 2021 yılında 70 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu. Kuruluş geçen yıl 5 milyon 500 bin TL’nin üzerinde makine ve tesis yatırımı gerçekleştirdi.

Bursa’nın markası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 18 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden alarak, bu süre zarfında 40 milyon TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise ‘gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda’ 500’ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Bu rakamlar doğrultusunda BESAŞ, eski büfelerin değişimiyle birlikte vatandaşlarımızın tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabildiği birer halk marketi haline dönüştü. Vatandaşlarımız artık bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor” dedi. Bu yıl BESAŞ’ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedeflediklerini belirten Aktaş, hizmet kalitesini artırmak adına da yatırımlara devam ettiklerini söyledi.