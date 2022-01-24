BESİAD Türkiye ekonomisini masaya yatırdı

Duygu GÖKSU

MUĞLA - BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, yürüttükleri istatistik çalışması hakkında bilgilendirme yaparken, Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin de önümüzdeki 3 ay içerisinde işletmelerde ciddi oranda batışlar olacağını öngördüklerini söyledi.

Ekonomi yönetiminin tüm unsurlarının dışarıdan para girişini istemediğini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla yola devam etme yaklaşımı içerisinde olduklarını söyleyen Güldağ, “Ekonomi yönetimi TCMB kaynaklarıyla piyasaya para aktararak yola devam etme ve döviz meselesini TCMB kaynakları üzerinden çözme yaklaşımı içerisindeler. Açık piyasa işlemleriyle, TCMB’nin verdiği para toplam kredilerin yarısına geldi. Eximbank üzerinden de oradaki kredileri artırarak döviz rezervlerini biriktirmeyi düşündüler. Faizlerin aşağı çekilmesinin nedeni bu ortamı da oluşturmaktı. Faizler aşağı çekildiğinde Türkiye’ye dışarıdan para girişinde yavaşlama olacağı netti. Rakamlar da bunu gösteriyor. 2011’de döviz arzı 70 milyar dolarken, şu anda 10 milyar dolar. Yabancı sermaye girişinde de benzer bir durum var. Türkiye’ye dışarıdan anlamlı bir para gelmediği gibi para çıkışı da var. 65 milyar dolar olan devlet iç borçlanma senetlerinde yabancıların payı 5 milyar dolar civarına, yüzde 40’ın altına geriledi. TCMB kaynaklarıyla büyümeye çalışıyoruz. Biz bunu daha önce de denedik. Geçmişte başarısız olmamıza rağmen o testi bir daha yapıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

2022’de ucuz bir dünya görünmediğini, yılın ikinci yarısında ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alımlarını azaltması durumunda emtia üzerinde baskı yapacağını ifade eden Güldağ, “Bu durumda emtianın gerileyebileceği yönünde beklentiler var. Dünyadan da enflasyonu ithal edeceğiz. Belki yüzde 60’a doğru çıkacak bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Yılı, yılsonu TÜİK enflasyonu beklentileri olan yüzde 35’ler düzeyinde kapatabilirsek iyi” diye konuştu.

Şirketlerin enerji tüketim maliyetlerinin yüzde 400 arttığını ve bu şirketlerin daha az üretimle geleceklerini koruma yoluna gitmesiyle Türkiye’nin önünde bir stagflasyon riski olduğunu dile getiren Güldağ, dönüşüm dijital yeşil dönüşümün önümüzdeki 10 yıl gündemi 1’inci dereceden belirleyecek bir konu olduğunu da sözlerine ekledi.

BESİAD güvenli girişimcilik hedefliyor

BESİAD 12. dönem olarak çalışmalarını paylaşan Nazlıoğlu, “Çok önem verdiğimiz BESİAD istatistik çalışmasını tamamladık. 3 fazdan oluşan çalışmanın 1'incisini tamamladık. Örgütsel çevikliğin optimum düzeyde devam ettirilebilmesi, güncel girişimcilik modellerinin projelendirilebilmesi, geleceğe daha emniyetli hazırlanmamızı sağlayabilmek amaçlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1'inci fazda 169 üyemizden 115 üyemiz bu çalışmaya katıldı, çalışmamızı yüzde 68 oranla tamamlamış olduk. Faz 2 çalışmamızda güvenli girişimcilik, güç birliği yapılacak alanları açık ve doğru tespit edecek verileri elde etmeyi amaçlıyoruz. 3'üncü fazda da tüm verileri kullanarak stratejik bir planlama yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Çalışma hayatındaki istihdam problemlerine de değinen Nazlıoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kariyer Merkezi ile bir araya gelerek, BodrumCV’yi mezun olan ve staj yapacak öğrencilere nasıl açabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Mersin de, işletme sermayelerinin tükendiğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde nedenle ciddi batışlar olacak. Büyüklerimiz enflasyon düşmeye başladı, yıl çok iyi geçecek diyorlar ama benim görüşüme göre 2022 yılı çok parlak geçmeyecek. Zamlar ardı ardına geliyor” dedi.