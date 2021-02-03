“Besicilerin yem giderleri sübvanse edilsin”

Eray ŞEN

ADANA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı ve Adana’daki Şahbazlar Çiftliği’nin sahibi Mehmet Şahbaz, hayvan yemi olarak kullanılan arpa ve mısır giderlerinin devlet tarafından sübvanse edilmesini istedi. Adana’da 200 bin metrekare kapalı alana sahip, 2 bin 500 dönümde kurulu çiftliğinde ‘angus’, ‘hereford’ ve ‘şarole’ cinslerinden 20 bin civarında büyükbaş hayvan bulunan Şahbazlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz izlenen dış ticaret politikasının sektöre zarar verdiğini söyledi. Et fiyatlarının yükselmesini önlemek adına ithalatına izin verilen büyükbaş hayvanların ihracatının ise ‘yasak’ olduğunu dile getiren Şahbaz, besicilerin sektörden çekilmeye başladığını, halen ‘zararına’ çalışanların da zamanla bu işi bırakmak zorunda kalacağını ifade etti. Girdi maliyetlerinde son bir yılda ortalama yüzde 70’in üzerinde artış olduğuna dikkat çeken Şahbaz, “Pamuk ve ayçiçek küspesi gibi ürünlerde artış yüzde 100’e yakın. Üretici olarak temel sorunumuz yem başta, girdi maliyetlerinin yüksekliği. Devletin destek vermesi, arpa ve mısırı karşılaması lazım. Devlet hayvan başına 12 ay mısır ve arpayı sübvanse etmeli. Ancak mevcut durumda tam tersi oluyor, devlet bin 350 liradan mısır aldı, piyasa bize bin 670 liradan veriyor” diye konuştu.



Çiftlikte kendilerine ait 2 bin 500 dönüm arazinin dışında başka araziler de kiralayıp toplam 10 bin dönüme hayvan yemi için mısır ektiklerini aktaran Şahbaz, bu şekilde kullandıkları yemin yüzde 30’unu karşıladıklarını, kalan bölümü piyasadan aldıklarını bildirdi. Şahbaz, çiftlikten kesime haftalık olarak hayvan gönderdiklerini, piyasanın durumuna bağlı olarak sayınının değiştiğini kaydetti.