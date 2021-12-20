Besnili Bilge Erdemoğlu, dualarla anıldı

GAZİANTEP - Pandemi dolayısıyla mesafe ve kurallara dikkat edilen anma törenine Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun eşi Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile aile üyeleri ve yakınları katıldı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merhum Mehmet Erdemoğlu’nun ebediyete intikalinin babalarının en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Erdemoğlu, “Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zarara uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Erdemoğlu ailesi adına herkese teşekkür ediyorum” dedi.