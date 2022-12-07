BESOB, Büyük Sanayi Sitesi tamamlansın istiyor

BURSA

Hikâyesi 2008 yılında başlayan Büyük Sanayi Sitesi’nin ilk etabı olarak yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kamulaştırılırken, TOKİ’nin devreye girmesi ile 125 işyeri inşa edildi. Bugün itibari ile bölgenin altyapısının yüzde 85 oranında tamamlandığını belirten Bilgit, 2018'den sonra TOKİ'nin ikinci etap üst yapı ihalesinden geri çekildiğini aktardı. Bursa'ya kazandırılan en son küçük sanayi sitesinin 1973 yılında Otosansit olduğunu hatırlatan Bilgit, ondan sonra böyle projeler geliştirilemediğine dikkat çekti. Çataltepe’nin bu anlamda bir fırsat olduğunu ifade eden Bilgit, “Bursa'nın ortak paydaşlarından şunu istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız alt yapısı yüzde 85 oranında tamamlanmış, bu projenin üst yapısını yeniden TOKİ'nin yapmasını istiyorlar. Burasıyla ilgili bir kooperatif kuruldu ancak 2 bin kişi buraya ortak olmuyor” dedi.

“Büyük Sanayi Sitesi, Bursa'nın önünü açacak”

Kooperatif olunca yapımın yıllarca sürdüğünü belirten Fahrettin Bilgit, esnafın TOKİ’nin kamu desteği alınırsa bu işin çok çabuk olacağı ve Bursa'ya bu projenin kazandırılacağı yönünde istek ve talepleri olduğundan söz etti. Konuyla ilgili kentin ileri gelenleriyle görüştüklerini belirten Bilgit, projenin yarım kaldığını, Bursalılar olarak mutlak surette projenin acil olarak kazandırılması gerektiğini ifade etti. Yalova yolunda kentsel dönüşüm başladığını dile getiren Bilgit, insanların tahliye olduğunu, gidecek dükkan bulamadığını söyledi. Bu sebeple yetkililerden yardım istedi. Bilgit, Büyük Sanayi Sitesi’nin Bursa'nın önünü açacağının altını çizerek, “Geçen hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeden sonra ‘42 bin metrekaresini TOKİ teklif versin, yapsın’ aşamasına geldik. Bundan sonraki süreçte kent yöneticilerinin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum" diye konuştu