BESOB, esnafın ‘hal’ini dinledi

BURSA (DÜNYA) - Bursalı esnaf ve sanatkarın yerel ve ulusal düzeyde güçlü temsili içim çalışmalar yürüten Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en büyük sebze ve meyve hallerinden birisi olan Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının sorunları ve talepleri yerinde dinleyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Tıpkı göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar geçen sürede olduğu gibi, bugün de burada bizlere iletilen sorunları, çözüme kavuşturmak için hızla ve ivedilikle çalışacağız” dedi.

“Öncülük edeceğiz”

Küçük veya büyük fark etmeksizin kendilerine iletilen her soruna aynı özenle yaklaştıklarının altını çizen Bilgit, “Hal esnaflarımızın bize ilettikleri arasında öne çıkan talep, benzin istasyonu eksikliği oldu. Haklı bir talep. Benzin istasyonunun bulunmayışı, esnafımızı her seferinde yakıt alabilmek için beş kilometre kadar bir yol kat etmeye itiyor. Sorunun giderilmesi adına, gerekli izinlerin alınması için her kademede çalışacağız. Ayrıca bizlere, ‘büyük sermaye kuruluşlarının haksız rekabet yapmasını, zamanla tekelleşmesinin önüne geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri hazırlamasına öncülük edin’ dediler. Hepsiyle ilgili çalışmalar için notlarımızı aldık. Bunlar için kendi çözüm önerilerimizi de “ortak akılla” hazırlayıp, yılmadan her kademede anlatacağız” dedi.