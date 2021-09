BEST'ten çalışanlarına "altın ödüllü" Covid-19 aşı kampanyası

BALIKESİR - BEST'ten yapılan açıklamada, şirketin, Covid-19 korunma önlemleri kapsamında, pandeminin ilan edildiği 2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana yaptığı uygulamalarla Balıkesir'in ilk "TSE Güvenli Üretim Belgesi"ni aldığına işaret edilerek, "BEST, tüm dünyanın üzerinde durduğu aşılama oranlarında da Türkiye’nin çok önünde seyrediyor" denildi.



Çalışanları arasında aşılanma oranlarını artırmak amacıyla çalışanlarına altın dağıtan BEST'in ilk çekilişini, BEST Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı ve Genel Müdür Tunç Tezel ile çalışanların katıldığı bir törenle gerçekleştirdi. Çekiliş sonucunda, 1 kişiye 2.5'lik altın, 10 kişiye birer tam altın, 75 kişiye de birer yarım altın dağıtılan törende konuşan Genel Müdür Tunç Tezel, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen bu kampanyanın düzenlenmesinde verdiği destekler için BEST Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.



Kuruluş olarak üretimi arttırmanın yanında, hatta daha önemli olarak çalışanların ve ailelerinin sağlığı için her tedbiri almak hedefinden ayrılmadıklarının altını çizdi. Ödül dağıtım törenin de konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı, Türkiye genelindeki yüzde 52’nin yanında BEST’de oranın yüzde 85 olduğunu ifade ederek hedefin yüzde 95 olduğunu söyledi ve bütün arkadaşlarını aşı olmaya davet etti.