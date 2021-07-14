Beydemir, montaj için Bulgaristan’da fabrika açacak

İZMİR - Hüseyin Beydemir tarafından 1985 yılında kurulan ve şu anda ailenin 2’nci kuşak temsilcisi olan Melih Beydemir ve Seçil Beydemir Kaynak tarafından yönetilen Beydemir, Bulgaristanda fabrika kuruyor. Üretimden Sorumlu Genel Müdür Melih Beydemir, Bulgaristan’da Avrupa’ya giden ürünlerin montajının yapılacağı bir fabrika için çalışmalara başladıklarını aktardı. Avrupa’ya çok ürün gönderdikılerini ifade eden Beydemir, “Ürünlerimiz de havaleli ürünler olduğu için Bulgaristan’da ticari bir merkez kurmaya karar verdik. Buradan yarı mamul olarak gönderdiğimiz ürünlerin montajını yapıp Avrupa’ya dağıtımını yapacağız. 500 bin ile 1 milyon Euro arasında bir yatırım olacak. Beydemir Metalworks isimli şirketimiz Bulgaristan’da devreye alındı. Böylece lojistik maliyetlerini düşürerek rekabetçi olmayı amaçladık. Fabrikamız normalde bu yıl devreye girecekti, ancak pandemi sebebiyle askıya aldık. 2023 yılının ilk aylarında yatırımımızı tamamlamayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Ana faaliyet alanlarının otomotiv sanayisi olduğunu belirten Beydemir, “Otomotiv fabrikalarına ya da büyük yan sanayilerine malzeme taşıma kasaları üretiyoruz. İşimiz tamamen demir üzerine. Ayrıca treyler, dorse, beton mikserleri, TIR ve kamyon üstü ekipmanlar şase parçası olmak üzere metal ağırlıklı yan sanayi üretimleri yapıyoruz. Siparişe dayalı özel üretim yapıyoruz. Müşteriden gelen tasarımları devreye alıyoruz. Ya da bizden talep edilen değişiklikleri yapıyoruz” dedi.

“Türkiye’deki bütün büyük markalar ile çalışıyoruz”

Türkiye’de otomotiv sektöründe hizmet veren bütün büyük markalar ile çalıştıklarını vurgulayan Beydemir şunları söyledi: “Yurtiçinde yerli ve yabancı otomotiv imalat sanayisine hizmet veren neredeyse tüm firmalar ile çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır dünyanın en büyük lastik üreticisi firmalarından birinin A sınıfı tedarikçisi olduk. Bütün Avrupa’daki tesislerine Fransa başta olmak üzere; İspanya, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Romanya hatta Meksika tesisleri için üretim yapıp sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde Almanya’nın en büyük otomobil markalarından BMW’nin de A sınıfı tedarikçisiyiz.”

“İhracatı 2 kat artırmayı hedefliyor”

Bugün itibariyle üretimin yüzde 50’sini doğrudan ihraç ettiklerini kaydeden Melih Beydemir, “Yurtiçindeki müşterilerimizin de yüzde 90’ı ihracatçı olması nedeniyle kendi ürünlerini gönderdikleri her ülkeye bizim de ürünlerimiz ulaşmış oluyor. Bu da bizim daha fazla ülkede ve daha fazla firmada tanınmamızı sağlıyor” dedi. İhracat ile ilgili hedeflerinin ülkeden çok sektör ve firma bazlı olduğunu söyleyen Beydemir, “Ağırlıklı ihracatımız Avrupa ülkelerine. Özellikle hedeflediğimiz bir ülke yok ancak otomotiv sanayinin önemli olduğu tüm ülkeler bizim için hedef pazar konumunda. Bu yılsonunda ihracatımızı bir önceki yıla göre 2 katına çıkarmayı planlıyoruz” dedi.