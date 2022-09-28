Beylikdüzü Belediyesi semt pazarında tezgah tahsisi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beylikdüzü ilçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Beylikdüzü Belediyesi mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, Salı Pazarı için 189 üretici olmak üzere toplam 945 adet tezgah (tahta), Cumartesi Pazarı için de 76 üretici olmak üzere toplam 380 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacak.

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine uymak zorundadır. Şartname bedeli 2 bin TL olup tahsis işlemleri ile birlikte tahsil edilecektir.

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecektir. Müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 8 Aralık 2022 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

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