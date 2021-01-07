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Beylikdüzü Belediyesi'ne ait Beylicium AVM’'de bulunan 10 dükkan kiraya verilecek

Beylicium AVM’de, mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait bağımsız bölümler 1 (bir) yıllığına kiraya verilmek üzere Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Büyükşehir Mahallesi, 1015 parsel üzerindeki Beylicium AVM’de, mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait, ilanda listesi bulunan bağımsız bölümler 1 (bir) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 19/01/2021 Salı günü saat 11:15’te başlayıp, listedeki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 18/01/2021 Pazartesi günü Saat: 15:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

 