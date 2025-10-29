Beysu üretim tesisi açıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir Doğanbey Mahallesi’nde kurduğu Beysu tesisleri hizmete girdi. 36 bin metrekare alanda kurulan, enerjisinin büyük bölümünü güneşten alan tesisin saatte 128 bin litre dolum kapasitesine sahip. Tesisten günlük 35 ile 60 TIR arasında ürün sevkiyatı yapılabilecek.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Doğanbey Mahallesi’ndeki Beysu Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Beysu üretim tesisleri 36 bin 396 metrekare kurulu, 18 bin metrekare de kapalı alana sahip, saatte 128 bin 760 litre dolum yapılabilirken günlük 35 ile 60 TIR arasında ürün sevkiyatı yapılabiliyor. Sıfır Atık belgesine sahip tesis ayrıca; BRC, FSSC 22000 ve HELAL sertifikalarının üçünün birden olduğu Türkiye’deki ilk su fabrikalarından biri olma özelliği taşıyor.
Açılış konuşmasında 18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, “Sadece plastik şişeden değil, piyasada olan bütün ürünleri şişeleyebilecek önemli bir tesisi açıyoruz. Beysu tesisleri son dönemde yapılan en yeni tesis. Bütün sağlık, hijyen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisini büyük bir kısmını GES’ten karşılıyor” diye konuştu.
“Aynı anda birçok sertifikayı almış Türkiye’nin ilk tesisi”
18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Altay, “Böylece Beysu adeta küllerinden yeniden doğdu. Sadece plastik şişeden değil, piyasada olan bütün ürünleri şişeleyebilecek önemli bir tesis. Bu tesisin bizim açımızdan bir önemi de aynı anda birçok sertifikayı almış Türkiye’nin ilk tesisi olması. Son dönemde yapılan en yeni tesis.
Bütün sağlık, hijyen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisini büyük bir kısmını GES’ten karşılıyor. Ona da çok ciddi bir yatırım gerçekleştirmiş olduk” dedi.
“Bu yatırıma sadece ticari bakmıyoruz”
Suyun çok önemli bir stratejik ürün haline geldiğine dikkati çeken Başkan Altay, “Bu yatırıma sadece ticari olarak bakmıyoruz. Su kritik öneme sahip stratejik bir ürün. Görüyorsunuz bölgemizde, belki bu bölgede sorun yaşamıyoruz ama Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanının tamamında özellikle içme suyunun kesintisiz bir şekilde temini için KOSKİ’miz kahramanca mücadele ediyor.
Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir. Bizler sizlere temiz su kaynaklarından bahçelerinize, çeşmelerinize kadar temiz suyu getiriyoruz, mücadele ediyoruz. İzmir’de yaşananları, Bursa’da, Ankara’da yaşananları görüyorsunuz. Aslında risk en çok Konya’da. Bunu söylerken biraz da temkinli davranıyorum. Bugün sorun yaşamıyor olmamız gelecekte sorun yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Onun için suyu tasarruflu kullanmak, her damlasını tasarruf etmek gerekiyor. Bu manada bu tesis de bizim için aslında stratejik bir yatırıma dönüştü” ifadelerini kullandı.
“Beyşehir Gölü’ne yatırım yapıyoruz”
Başkan Altay, Beyşehir Gölü’nde yürütülen çalışmalara da değinerek, “Özellikle göl ve çevresine de çok ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Beyşehir’imizin içme suyunu sağlayan arıtma tesisimizde çok ciddi bir yenileme çalışması yaptık, tamamladık. Yine Beyşehir Gölü etrafında özellikle insan kaynaklı suların gölü kirletmemesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla birlikte bir master plan çerçevesinde atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz.
Huğlu ve Üzümlü’yü tamamladık. Konya tarafından Beyşehir Gölü’ne insan kaynaklı bir kirletme olmaması için çaba sarf ediyoruz. 2028 yılına geldiğimizde bunu başarmış olacağız. Bu bir taraftan gölün kirlenmesini önlerken bir taraftan da göle aslında temiz su deşarjı yaparak gölü de besleyen bir yapı oluşturuyoruz” dedi.