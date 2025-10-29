Beysu üretim tesisi açıldı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

AK Parti Konya Milletve­kili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Doğanbey Ma­hallesi’ndeki Beysu Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. Beysu üretim tesisleri 36 bin 396 met­rekare kurulu, 18 bin metreka­re de kapalı alana sahip, saatte 128 bin 760 litre dolum yapılabi­lirken günlük 35 ile 60 TIR ara­sında ürün sevkiyatı yapılabili­yor. Sıfır Atık belgesine sahip te­sis ayrıca; BRC, FSSC 22000 ve HELAL sertifikalarının üçünün birden olduğu Türkiye’deki ilk su fabrikalarından biri olma özelli­ği taşıyor.

Açılış konuşmasında 18 bin metrekare kapalı alanı ile gün­cel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçekleştir­diklerini belirten Başkan Altay, “Sadece plastik şişeden değil, pi­yasada olan bütün ürünleri şi­şeleyebilecek önemli bir tesisi açıyoruz. Beysu tesisleri son dö­nemde yapılan en yeni tesis. Bü­tün sağlık, hijyen kuralları dik­kate alınarak, el değmeden şişe­leme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi bu­rada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de te­sisimiz enerjisini büyük bir kıs­mını GES’ten karşılıyor” diye konuştu.

“Aynı anda birçok sertifikayı almış Türkiye’nin ilk tesisi”

18 bin metrekare kapalı alanı ile güncel bedelle 1 milyar 130 milyon liralık bir yatırım gerçek­leştirildiğinin altını çizen Baş­kan Altay, “Böylece Beysu adeta küllerinden yeniden doğdu. Sa­dece plastik şişeden değil, piya­sada olan bütün ürünleri şişe­leyebilecek önemli bir tesis. Bu tesisin bizim açımızdan bir öne­mi de aynı anda birçok sertifi­kayı almış Türkiye’nin ilk tesi­si olması. Son dönemde yapılan en yeni tesis.

Bütün sağlık, hij­yen kuralları dikkate alınarak, el değmeden şişeleme yapılabilen kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz bir tesisi burada hayata geçirmiş oluyoruz. Ayrıca çatısına 2.7 me­gavatlık bir güneş enerjisi paneli ile de tesisimiz enerjisini büyük bir kısmını GES’ten karşılıyor. Ona da çok ciddi bir yatırım ger­çekleştirmiş olduk” dedi.

“Bu yatırıma sadece ticari bakmıyoruz”

Suyun çok önemli bir strate­jik ürün haline geldiğine dikka­ti çeken Başkan Altay, “Bu yatı­rıma sadece ticari olarak bak­mıyoruz. Su kritik öneme sahip stratejik bir ürün. Görüyorsunuz bölgemizde, belki bu bölgede so­run yaşamıyoruz ama Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanının tamamında özellikle içme suyu­nun kesintisiz bir şekilde temi­ni için KOSKİ’miz kahramanca mücadele ediyor.

Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilene­cek şehir. Bizler sizlere temiz su kaynaklarından bahçelerinize, çeşmelerinize kadar temiz suyu getiriyoruz, mücadele ediyoruz. İzmir’de yaşananları, Bursa’da, Ankara’da yaşananları görüyor­sunuz. Aslında risk en çok Kon­ya’da. Bunu söylerken biraz da temkinli davranıyorum. Bugün sorun yaşamıyor olmamız gele­cekte sorun yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Onun için suyu tasarruflu kullanmak, her damlasını tasarruf etmek gere­kiyor. Bu manada bu tesis de bi­zim için aslında stratejik bir ya­tırıma dönüştü” ifadelerini kul­landı.

“Beyşehir Gölü’ne yatırım yapıyoruz”

Başkan Altay, Beyşehir Gölü’nde yürütülen çalışmalara da değinerek, “Özellikle göl ve çevresine de çok ciddi bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Beyşehir’imizin içme suyunu sağlayan arıtma tesisimizde çok ciddi bir yenileme çalışması yaptık, tamamladık. Yine Beyşehir Gölü etrafında özellikle insan kaynaklı suların gölü kirletmemesi adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızla birlikte bir master plan çerçevesinde atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz.

Huğlu ve Üzümlü’yü tamamladık. Konya tarafından Beyşehir Gölü’ne insan kaynaklı bir kirletme olmaması için çaba sarf ediyoruz. 2028 yılına geldiğimizde bunu başarmış olacağız. Bu bir taraftan gölün kirlenmesini önlerken bir taraftan da göle aslında temiz su deşarjı yaparak gölü de besleyen bir yapı oluşturuyoruz” dedi.