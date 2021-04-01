BHİD’de Cansel Oruç dönemi

BURSA (DÜNYA) - BHİD’in 2021-2023 dönemi Olağan Genel Kurulu’nda tek listeyle gidilen ve açık oylama şeklinde yapılan seçimde Cansel Oruç, oy birliği ile BHİD’in yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından bir konuşma yapan ve önceki dönemde görev alan isimlere emekleri adına teşekkür eden BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Cansel Oruç, “BHİD’de devraldığımız hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak ve mesleğimizin itibarını artırmak adına çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde 8’incisinin kazananları açıklanan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’nin yeni dönem programını ve diğer çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bize inanan, güvenen ve destek veren tüm üyelerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cansel Oruç başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda Emre Deniz Yazgan, Özgecan Demirtaş, Aslı Sakarya ve Bircan Özkan yer aldı. Denetleme kurulunda ise Metin Baykal, Gülin Çiftçi ve Sercan Tura Şenol görev yapacak.