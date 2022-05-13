BHİD’de Cansel Oruç güven tazeledi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin (BHİD) Olağan Genel Kurulu, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen ve açık oylama şeklinde yapılan seçimde Cansel Oruç, oy birliği ile BHİD’in yeni başkanı seçilerek güven tazeledi. Seçimin ardından bir konuşma yapan Cansel Oruç, “Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen genel kurul süreci bizleri de etkiledi. Pandeminin tam olarak sona ermemesinden dolayı fiziki olarak toplantı olarak sadece Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri’ni görkemli bir tören ile gerçekleştirdik. Bundan sonraki dönemde bizi yoğun günler bekliyor. Yeni dönemde hem üyeleri, hem de halkla ilişkiler mesleğine gönül verenler için yeni projeler yolda. Yeni dünyada dijital hayat vazgeçilmez oldu. Metaverse, NFT gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi. Bu yeniliklere üyelerimizi ve sektörümüzü hazırlamamız gerekiyor” dedi. Cansel Oruç’un başkan olduğu yönetimde Sena Er, Özgecan Demirtaş, Aslı Sakarya ve Bircan Özkan yer aldı.