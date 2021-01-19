Bilecik’te esnafa yüzde 50 indirimli su

BİLECİK-DÜNYA

Geçtiğimiz ay içinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destek paketleri gönderen Bilecik Belediyesi bu kez, esnafın su ücretlerine indirim yapma kararı aldı. Bu karara göre belediye, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatma noktasına gelen esnafın su ücretlerine yüzde 50 indirim uygulayacak.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye meclisi tarafından alınan karar gereği, zor günlerde esnafa katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Şahin, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bilecik Belediyesi olarak salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış esnafımızın her zaman yanındayız. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı olması gereken esnaflarımıza desteğimiz sürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız. Şu an faaliyet göstermeyen veya faaliyetleri azalan esnafımıza başvurmaları halinde durumları değerlendirilerek, su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapmak istiyoruz.”