Bilici Holding Onursal Başkanı Hasan Bilici, COVID-19 nedeniyle vefat etti

ADANA-DÜNYA

Tekstil sektörünün önde gelen sanayicilerinden Bilici ailesi, Bilici Holding Onursal Başkan Hasan Bilici’nin vefat etmesi ile kısa süre içerisinde COVID-19 virüsüne bağlı olarak iki aile üyesini kaybetmenin acısını yaşadı. Hasan Bilici, Adana’da COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Bilici’nin eşi Nermin Bilici de dokuz gün önce koronaya yenik düşmüştü.

Ceyhan Asri Mezarlık’taki aile kabristanında defnedilen Hasan Bilici, kardeşi Arif Bilici ile birlikte Bilici Holding’in kurucusuydu. Adana’da 1950’li yıllarda tekstil ve tarım ürünleri alım satımıyla faaliyete başlayan Bilici Grup, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 1998 yılında kurduğu tekstil fabrikasıyla faaliyet alanını genişletti. Türkiye’nin en büyük iplik büküm işletmesine sahip şirket, tekstil sektörüne yönelik ürünlerinin büyük bölümünü ihraç ediyor.