Bilişim Vadisi’nde oyun geliştirme kış kampı başladı

KOCAELİ - Geçtiğimiz günlerde başlayan OG22 DIGIAGE Kış Kampına 32 ilden 30 takımdaki toplam 165 girişimci katılım sağladı. Organizasyon ve mentör ekiplerle birlikte 200’den fazla fiziki katılım olan kampa bin 500 civarındaki başvurulardan seçim yapıldı. Fiziki katılımın yanı sıra yaklaşık 900’den fazla çevrimiçi katılımın da olduğu bu kampta Türkiye’nin ulusal ve global arenada oyun geliştirme ekosistemine kolektif kazanç sağlanacak. Bilişim Vadisi’nde yoğun bir şekilde devem eden kamp 29 Ocak Cumartesi günü üretilen dijital oyunların yatırımcı ve destekçilerin beğenisine sunulması ile tamamlanacak.

Oyun Geliştirme Ekosistemi içerisinde yapbozun bütün parçalarını bir araya getiren Bilişim Vadisi, düzenlediği DIGIAGE Oyun Kampı ile oyun geliştiricileri, yazılımcıları ve tasarımcıları tek çatı altında topluyor. Dijital platformlar yardımıyla kampa yurt dışından katılan akademisyenler ve sektörün önemli temsilcilerinden destek alma şansına sahip olan oyun geliştiriciler, hiçbir tema kısıtlaması olmadan, takım olarak daha önceden geliştirmeye başladıkları oyunları da ilgilisine sunabiliyor.

Oyun Start-UP Muhasebesi, Oyun StartUP Hukuku, Oyun StartUP Teşvikleri

Bilişim Vadisi DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, kampta insan kaynağı, yatırım süreçleri ile ticarileşme ve pazarlama alanlarına yöneldiklerini belirterek, “Merkezimiz, düzenlediği bu tür etkinliklerle sektörün geleceği için yol haritası oluşturulmasına yardımcı oluyor. Ekosistem için eğitim, takım oluşturma, yatırım yapma ve oyunların ticarileştirilmesi için kamu-özel sektörün desteklerinin maksimum düzeyde faydalanılmasına zemin sağlıyor. Oyun Start-UP Muhasebesi, Oyun StartUP Hukuku, Oyun StartUP Teşvikleri ile birlikte finansmana erişim başlıca odaklarımız. Bunların dışında Bilişim Vadisi içerisinde oluşturduğumuz kuluçka merkezi ile hem ofis imkânı hem de bilgisayar laboratuvarlarımız ile teknolojiye erişim problemini de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz ” dedi.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun artık oyun girişimcilerine de yatırım yapacağını kaydeden Yıldız, “Türkiye'deki tüm oyun geliştiricileri için bir çağrı yapmış oluyoruz. Oyununu geliştirmiş geliri olan ve globalleşebilme potansiyeline sahip tüm oyun ve mobil uygulama firmalarımıza da bir çağrı yapmış olduk” diye konuştu.

Bilişim Vadisi, dünyada hızla büyüyen dijital oyun alanında Türkiye’nin doğru konumlanması, bu alanda gelişim gösteren gençlerin devlet iradesinde bir muhatap bulabilmesi, sektörün ihtiyaçlarına uygun gelişim süreçlerinin belirlenmesi, yüz milyarlarca dolar değerine ulaşan ve her geçen gün büyüyen oyun ekonomisinden Türkiye’nin hak ettiği payı alabilmesi için 2019 yılından bu yana oyun geliştirme kampları düzenliyor. Oyunla Gelecek organizasyonunda Dijital Türk Oyunları Platformu DiTOP ile birlikte gerçekleştirilen kamplarda Türkiye için birçok ilke imza atıldı. Sinema, Animasyon ve Oyun sektörlerini bir araya getiren kamplarda binlerce üniversiteli genç meslek seçimlerini Dijital içerik üretiminden yana yaptı ve Yaratıcı Kültür Endüstrileri için üretim yapmaya başladı.