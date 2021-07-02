“Bilişimde yetişenler için İzmir’de iş olanağını artırmak istiyoruz”

Duygu GÖKSU

İZMİR - Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde kalması için yerli ve milli çözümlerin önemli rol oynadığını belirten Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İzmir Şubesi Başkanı Fikret Kavzak, bilişim sektöründe yetişen gençlerin iş hayatına atılmaları ve işlerini sürdürmeleri için İzmir’deki iş olanaklarını artırmaya çalıştıklarını söyledi. İzmir’de bilişim teknolojileri sektörünün yeni yeni dışa açıldığını ve yeterli büyüme sağlanamadığını ifade eden Kavzak, “İzmir, Türkiye yazılım-bilişim sektöründen yaklaşık yüzde 10 pay alabiliyor. Özel sektör, İstanbul ağırlıklı ve kamu Ankara ağırlıklı çözüm-sistem tedariki yapıyor. Bu nedenle, İzmir’de, akademik, kamu ve özel sektör bilişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin kritik altyapılarında kullanılan ürünlerin birçoğunun yerli olmadığını aktaran Kavzak, yerli yazılım şirketlerinin kendilerini tanıtamadığını, rekabet güçlerinin az olduğunu, teşviklerin daha etkili hale getirilerek, dijital dönüşümün milli kaynaklara dayalı olarak gerçekleşebileceğini söyledi.

Rekabet güçlükleri nedeniyle yerli yazılım şirketlerinin, kendilerini tanıtma güçlerinin düşük olduğunu belirten Kavzak, “Yerli firmaların aşmaları gereken önemli bir vergi dezavantajı bulunuyor. Yerli gücümüzle oluşturacağımız dijital beceriler bizi uluslararası ticarette daha bağımsız bir noktaya taşıyabilir. Dijital beceriler ve ürünler, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarımızda bulunan birçok yerli yazılım geliştirici firma tarafından yapılıyor. Ancak bu şirketler kendilerini tanıtamıyor. Toplumumuzun yetiştirdiği insan gücünü yerli ve milli üretimin artırılmasında kullanmalıyız. Öz kaynaklarımızı destekleyerek ekonomik yarış içerisinde yer alabiliriz” dedi.

“Teşvik mekanizmaları daha etkili hale getirilebilir”

Türkiye’deki önemli altyapılarda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yaklaşık olarak yüzde 90’ın yerli olmadığını ifade eden Kavzak, “Ülkemize ait olan verilerin ülkemizde kalması için yerli ve milli çözümler çok önemli rol oynuyor. Karar alıcılar dijital dönüşümün milli kaynaklara dayalı olarak gerçekleşebilmesi için adımlar atıyor. Teşvik mekanizmaları daha etkili hale getirilebilir” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 10’uncu kez “Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı- GBYF” etkinliğinin 22 Haziran’da çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Kavzak, 6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın da bu yıl 22-25 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurdu.