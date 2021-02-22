Binali Yıldırım, Kocaeli’de OSB başkanlarıyla buluştu

Türkiye’nin son Başbakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Pimtaş Plastik A.Ş’nin organizasyonluğunda Kocaeli’de organize sanayi bölgesi başkanları ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Mehmet Dudaroğlu, Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Dilovası İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) Başkanı Mehmet Başol, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) Başkanı Murat Çökmez, Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yaşar ve Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş katıldı.

Türkiye altyapıda 9. sırada Ulaşım yatırımlarını değerlendiren Binali Yıldırım, “Biz bugünün altyapısını değil, gelecek 50 yılın altyapısını yaptık. Sadece Kocaeli’ye 36 milyar harcama yaptık. Gebze, İstanbul ile Kocaeli arasında bir köprü oluşturuyor. TÜBİTAK, Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Ar-Ge Merkezleri ile teknoloji ve inovasyona büyük katkı sağlıyor” dedi. Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk 10’a taşımayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, “Birçok alanda dünya sıralamasında ilk 10’dayız. Türkiye altyapıda, yollar, demir yolları, hava yollarında 9. sırada. 15 yıl boyunca sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım 600 milyar lirayı buldu. 90 milyar doların üzerinde yatırım yaptık" açıklamasını yaptı.

Kocaeli, 2020’yi 74 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kapattı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli olarak, 2020 yılını 74 milyar dolar dış ticaret hacmiyle kapattık. Türkiye’de toplanan gümrük vergilerinin yüzde 25’i Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından toplanıyor. Dolayısıyla Kocaeli toplam gümrük vergileri açısından Türkiye’nin 4’te 1’ine denk geliyor. Bu açıdan da baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlarımız Kocaeli’nin hak ettiği değeri her seferinde veriyor ve tüm yatırımları da alıyoruz” dedi.

Kocaeli sanayicisinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken GTO Başkanı Nail Çiler, “Bölgemizde tanımı yapılmış 10 tane OSB, 7 tane ise küçük sanayi sitesi var. GTO olarak, 20 bin 104 üyemiz mevcut. Bu bölgede 163 bin öğrenci eğitim görüyor. Okul sayımız 307 ve bunların sadece 27’si mesleki ve teknik lisedir. Mesleki eğitime daha çok önem verilmesini istiyoruz. Kocaeli, tahakkukta ve tahsilatta Türkiye birincisidir. Küçük esnafımızı desteklemek için fahiş fiyatların önüne geçilmesini, uzun süredir bekleyen Marketler Yasası’nın çıkarılmasını istiyoruz. Sanayicimizin üzerindeki faiz yükünün de gözden geçirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

TOSB Başkanı Mehmet Dudaroğlu, “Gebze’deki 104 Ar-Ge merkezinin 16’sı TOSB’da bulunuyor. İnovasyon, Tasarım ve Test merkezlerimiz ve Otomotiv Araç Parkurumuz var. 25 bin kişiye istihdam sağlayarak, 1.7 milyar dolar yıllık ihracat ve 2 buçuk milyar dolar ciro gerçekleştiriyoruz. Pandemide yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizde daralma yaşandı. Fiyatlarda ise hammadde ve ara malda girdi maliyetlerinde ciddi bir artışla karşı karşıya kaldık” dedi.

İhracatın artması için kanunlar gözden geçirilmeli

İhracatçıların yaşadığı sorunlara değinen Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, “İhracatla ilgili en önemli sorunumuz döviz kurudur. Hammadde fiyatlarındaki artışlar belimizi bükmektedir. Türkiye’nin 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. İhracatımızın artırılması adına bu konuda mutlaka adım atılması gerekiyor. Geçen sene elde edilen kur farklarından ciddi bir şekilde vergi veriliyor. Bu konuda Sermayenin Korunması Kanunu gözden geçirilmeli. Kuzey Marmara Otoyolu’na paralel giden bir tren yolumuz var. Üyelerimizin nakliye sorunlarını çözmek için OSB’lerin de bu yola bağlanması gerekiyor. Limanlarımızda da bir optimizasyon yapılmalı” diye konuştu.

Dilovası İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, “301 hektarlık, 297 parseli olan ve doluluk oranı yüzde 90 olan bir OSB olarak, yılsonunda yüzde yüze ulaşacağımızı öngörüyoruz. 9 bin 840 kişiye istihdam sağlıyoruz. Temelini atmış olduğumuz İMES Mükemmeliyet Merkezi’nin inşası devam ediyor” dedi.

Türkiye plastik sektörünü Avrupa’da birinci sıraya taşımak istediklerini söyleyen GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, genişleme alanı veya ikinci bir OSB’yi faaliyete geçirmek için çalışmalar sürdürdüklerini aktardı. Nitelikli ara eleman sıkıntısına son vermeyi hedeflediklerini söyleyen Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) Başkanı Adem Ceylan da, meslek liselerinin artırılması ve desteklenmesini talep etti.

Kandıra GİOSB Başkanı Mehmet Başol, Kandıra’da bin 940 dönüm arazi üzerinde 104 tane fabrika kurulacağını belirterek, şuan yüzde 75 doluluğa sahip olduklarını belirterek, yüzde 25’lik boş parseller için yatırımcıları davet etti.

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) Başkanı Murat Çökmez, “Pandemi nedeniyle OSB’lerimizde plansız açılma ve plansız kapanmalardan dolayı üretim verimliliği düşüyor. Bu nedenle kapanma planlamalarında senenin 4’e bölünmesiyle sürecin daha sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorum” dedi.

3 milyon metrekare alana Biyoteknoloji Vadisi kurulacak

Tuzla’da faaliyete geçirecekleri Biyoteknoloji Vadisi’ne ilişkin bilgi veren Biyoteknoloji Sanayiciler Derneği Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş da, “Tuzla’da 3 milyon metrekare alanda Biyoteknoloji Vadisi’ni hayata geçireceğiz. 150 tane yerli yatırımcımız olacak ve yabancı yatırımcıları da oraya çekeceğiz. 10 sene içerisinde Türkiye’yi ilk 10 Biyoteknoloji ülkesi arasına taşıyacağız” dedi.

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi (MGD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, OSB’ler içerisinde faaliyet göstermek istediklerini ve bu konuda destek beklediklerini belirterek, geri dönüşüm sektörüne verilen teşviklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz’da, bölgelerinde birbirinden değerli işletmelerin her anlamda yanında olmak, iş birliğini tanınır hale getirmek ve ağını genişletmek için çalıştıklarını, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda 2023 ve diğer hedeflerini ulaşılabilir hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a plaket takdim etti.