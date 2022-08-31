Bingöl'de 16 adet arsa satılacak
Bingöl Belediyesi mülkiyetinde bulunan 16 adet arsa satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bingöl Belediyesi mülkiyetinde Yenişehir, Bahçelievler, Şehit Mustafa Gündoğdu ve Kültür Mahalleri sınırları içerisinde bulunan 16 adet arsa ihale yolu ile satılacak.
İhale, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Cd. Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen marifetiyle yapılacak.
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