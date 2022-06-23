BİNTSO ve KOTO ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzaladı

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas başkanlığındaki heyeti ağırladı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve Yusuf Erenkaya, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Mert Alnıpak tarafından ağırlanan; Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, Başkan Vekili Selahattin Böckün, Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Yiğit, Meclis Üyeleri Saim Yayan, Mehmet Temiz, Hamit Akbana ve Genel Sekreter Emre Katrancı odalararası işbirliği üzerine görüş alışverisinde bulundular.

Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas, ziyarette yaptığı konuşmada Bingöl’ün başta tarım üretimi olmak üzere birçok alanda üretim açısından verimli olduğunu vurguladı ve KOTO Üyelerini Bingöl’de yatırıma davet etti.

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’ta Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ayas ile yönetimini KOTO’da ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek,’Bu ziyaretle KOTO ve BİNTSO arasında işbirliğinin gelişmesi için gerekli çabayı KOTO yönetimi olarak göstereceğiz’ dedi.