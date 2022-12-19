Bir haftada 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.