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  3. Bir haftada 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bir haftada 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.