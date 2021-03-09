“Birlikte güçlüyüz demek, eşitlik mücadelesini güçlendirecek"

İZMİR - Dünya Kadınlar Günü’nün ABD’de 8 Mart 1857’de bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması sonucu çıkan yangında 120 kadının ölmesinin anısına belirlendiğini hatırlatan Sezgin, “İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına vesile olan 8 Mart, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1977 tarihindeki kararı ile “Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul edildi.



8 Mart’ın tarihçesi ile kendimizi sınırlamadan, tüm insanlığın tarihine baktığımızda kadınların hemen hemen her kültürde, her toplumda öncelikli var olma, yaşama, sonra toplumda kabul görme, iş yaşamında kendini var etme ve en nihayetinde erkeklerle eşitlik mücadelesi verdiklerini görüyoruz. Ülkemiz kadınlarının da durumu farklı değil” açıklamasını yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, sadece kadınlarla değil toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve bu konuda kendi konumlarını hiçbir zaman gözden geçirmekten çekinmeyen erkeklerle beraber kutlandığında daha anlamlı olacağını ifade eden Sezgin, “Bundan dolayı tüm kadınların ve kadın-erkek eşitliğine inanan tüm erkeklerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.