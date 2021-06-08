Birpet Ambalaj, teknoloji yatırımlarıyla büyüyecek

Hilal SÖNMEZ

SİVAS - Gıda, kozmetik ve sağlık sektörleri için plastik ambalajlar, savunma sanayi ve otomotiv gibi endüstriyel sektörler için de plastik aksamlar üreten Birpet Ambalaj, teknoloji ve Endüstri 4.0 odaklı yatırımlarla sürdürülebilir büyüme hedefliyor. 2020 yılını 52 milyon TL ciro ile kapatan şirket, yılsonuna kadar da 35 milyon TL’lik yeni yatırımını devreye almaya hazırlanıyor.

Sivas OSB’de üretim merkezi, İstanbul’da ise satış pazarlama ofisi bulunan Birpet Ambalaj, Ar-Ge çalışmaları ile sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Hemen her kıtaya ihracatı olan şirket, kapasite artırımı, üretim kalitesi ve üretim verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını Ar-Ge ile güçlendirerek hem cirosunu hem de dünyadaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Birpet Ambalaj Genel Müdürü Yahya Köse, “Standart plastik ambalaj haricinde daha çok Ar-Ge kaynaklı nitelikli ürünler üretmemiz bizi sektörün diğer oyuncularından ayırıyor. Raf ömrünü uzatan pet ambalaj, data toplanabilen dokunmatik yüzeyler, sıcak doluma uygun pet ambalaj gibi ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımıza yıllık bütçeler ayırıp ön görülen sürelerde de tamamlanması için disiplinli bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

"Endüstri 4.0'a yönelik projelere yoğunlaştık"

Know-how metodu ile yabancı iş ortaklarıyla yürüttükleri Ar-Ge projeleri ile Türkiye`ye yeni ürünler kazandırdıklarını söyleyen Köse, şunları söyledi: “Makine ve ekipmanımızın Endüstri 4.0 uyumunu artırmak amacıyla makinelerin modifiye edilmesi, robot eklenmesi ve makine performansının artırılmasına odaklandık. Ayrıca, makinelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişimde olmasını sağlayarak üretimde verimliği artırıp, hata kontrolünü daha etkin hale getirmeyi hedeflediğimiz projeler üzerine yoğunlaştık. Bununla birlikte iş ortaklarımız ve müşterilerimizle olan ilişkilerimize verdiğimiz önem sayesinde de sürdürülebilir bir büyüme yakaladık.”

Cironun yüzde 44'ünü ihracattan elde ediyor

Bu yıl 65 ila 75 milyon TL arasında ciroya ulaşmayı planlayan firmanın toplam cironun yüzde 44’ünü ihracattan elde ettiğini kaydeden Yahya Köse, toplam satış ve ihracatı artırmak için düzenli olarak yeni yatırımlar yaptıklarını söylüyor. Sektörün ve tüketicilerin değişen talepleri doğrultusunda her yıl yeni kalıp ve makine yatırımında bulunduklarını belirten Köse, “Mevcut fabrikamızla birleştireceğimiz yeni bir fabrika inşaatımız devam ediyor. Yeni fabrikamız Endüstri 4.0 gerekliliklerini uygulayacağımız alt yapıya uygun olarak inşa edildi ve yakında yatırımını yaptığımız robotlar ve IoT teknolojisi kullanılan makinelerimiz ile devreye alacağız. Yeni yatırımlarımız için bu yıl sonuna kadar 35 milyon TL’lik bir bütçe kullanacağız” diye konuştu.

"Atık plastiğin geri dönüşümü teşvik edilsin”

İstihdamı destekleyen projeleri önemsediklerini, özellikle firmalarındaki kadın çalışan sayısını artırmayı hedefl ediklerini de vurgulayan Yahya Köse, orta vadede kapasite artırımına devam ederken, üretim kalitesi ve bununla birlikte üretim verimliliğini de artırmayı, uzun vadede ise yurtiçi ve yurtdışında daha önce belirledikleri noktalara yeni üretim tesisleri kurmayı planladıklarını kaydetti. Hemen her alanda plastik komponent ve son ürünlerin kullanıldığını vurgulayan Köse, “Plastik ürünlerin üretim esnasında oluşturduğu karbon ayak izi diğer bir çok üründen daha az. Plastik kullanımda tüm dünyanın bilinçlendirilmesi ve atık plastiğin düzgün şekilde toplanması geri dönüşümünün desteklenmesi ve artırılması gerekiyor. Atık plastiğin geri kazanımı için düzenlemeler yapmalı ve geri dönüşümü teşvik edilmeli” dedi.