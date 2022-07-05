Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu'nda açılan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 94 öğretim üyesi istihdam edecek.

Başvurular üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linki üzerinden 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yapabilecek.

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