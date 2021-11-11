Bitlis Beşminare'deki TOKİ konutları satışa çıktı
Bitlis Beşminare Mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 139 adet konut kura ile satışa sunuluyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye, Bitlis Beşminare Mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan 139 adet konut kura ile satışa sunuluyor.
87 adet 2+1 konut ile 52 adet 3+1 konut için başvurular 18 Kasım 2021 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular T. Ziraat Bankası A.Ş. Bitlis Şubesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilecek.