Bitlis Özel İdaresi bakım-onarım hizmeti alacak
Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, CCTV Parçalı Bakım – Onarım Hizmet Alım İşi hizmet alımı yapacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, CCTV Parçalı Bakım – Onarım Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.