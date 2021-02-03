Bitlis Özel İdaresi bakım-onarım hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, CCTV Parçalı Bakım – Onarım Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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