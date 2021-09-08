Bitlis Tatvan'da şehirlerarası otobüs terminali yapım işi ihale edilecek
Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehirlerarası otobüs terminali binası yapımı için ihale düzenlenecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehirlerarası otobüs terminali binası yapımı için ihale düzenlenecek.
İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden sunabilecek.
İhaleye dair ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.