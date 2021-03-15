Biyoinovasyon Merkezi’nde 12 ay tarım yapılacak

Osman ŞİŞKO

ORDU - Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey’e bağlı Akpınar Mahallesi’nde faaliyete geçecek olan Biyoinovasyon Merkezi, yapılacak çalışmalarla birlikte, iklim koşullarından bağımsız olarak yılın tamamında üretim yapma imkânı sağlamayı hedefliyor. Merkezde ortak laboratuvar ve ortak ofisler de yer alırken fikri olan üreticilere veya iş insanlarına davet birimi ile ilişkili olarak ofis ve giriş seviyesi laboratuvar kullanma imkanları sağlanacak. Üreticiler ve iş insanlarına eğitim verilecek olan Biyoinovasyon Merkezi’nde mikro model tarım teknikleri ön planda olacak. Merkez, doku kültürü laboratuvarı, yatay ve dikey tarım modelleri, ata tohum merkezi, distilasyon birimi, ortak laboratuvar, ortak ofisler ve toplantı salonu/sunum bölümlerinden oluşacak bir kampüs olarak tasarlandı. Biyoinovasyon Merkezi, bitkilerin toprağa ekimini gerçekleştirmeden ihtiyaç duyacağı besin maddelerinin köklerinin içinde bulunduğu suya karıştırılması şeklinde kontrollü ortamlarda yetiştirilmesine de imkan sağlayacak.